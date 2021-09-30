Долг платежом красен. Как на Алтае работает рынок МФО и почему всегда нужно думать, прежде чем брать взаймы

По данным за первые шесть месяцев 2021 года, в Алтайском крае зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций (МФО). Все они — микрокредитные компании (МКК). В них максимальная сумма займа ограничена 500 тыс. рублей. За первое полугодие эти компании выдали населению около 335 млн рублей, в том числе в дистанционном режиме. О реалиях микрофинансового рынка рассказал управляющий отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

— Микрофинансовые организации воспринимаются многими исключительно как место , где человек может «перехватить» денег до зарплаты , что называется быстро утолить свой «финансовый голод». Займы до зарплаты — это основное , что есть у МФО , или они предлагают широкую линейку продуктов?

— Да, такое восприятие есть у многих людей. На самом деле МФО предоставляют разные финансовые продукты. Займы до зарплаты — лишь часть общего портфеля микрозаймов.

Сегодня МФО предлагают клиентам целую линейку продуктов — различных по срокам, объемам, процентным ставкам. Займы до зарплаты выдаются без залога и поручителей в сумме до 30 тыс. рублей на срок до одного месяца. Здесь процентная ставка может быть 1% в день. Больше нельзя по закону.

Но сейчас для МФО приоритетны уже и другие сегменты. Например, длинные микрозаймы на срок от двух месяцев до года. В этом сегменте выдаются более существенные суммы, и долг погашается в соответствии с графиком. Ставки ниже, чем по займам до зарплаты.

Андрей Иванов. Предоставлено пресс-службой отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка РФ.

— Все-таки проценты в МФО баснословные. Почему так получается?

— Проценты в МФО, безусловно, выше, чем в банках. В этом бизнесе есть специфика. Многие заемщики МФО не могут официально подтвердить доходы, у некоторых испорчена кредитная история, скромный семейный бюджет и так далее. Отсюда и высокий риск невозврата займа при работе с подобными клиентами. Организации закладывают этот риск в своих процентных ставках.

В МФО действительно высока доля просроченной задолженности. Процедура оформления займа быстрая, по минимальному пакету документов. Это помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, когда деньги необходимы как можно скорее. Например, на текущие расходы — купить продукты, оплатить коммуналку. Или случились непредвиденные обстоятельства — сломался холодильник, вышла из строя стиральная машинка, автомобиль требует срочной починки.

Подсчет , займ.

— Но ставка 1% в день может превратиться в 30% за месяц и 365% за год.

— Во-первых, такая ставка допустима только для краткосрочных продуктов — как раз займов до зарплаты, которые выдаются на срок до 30 дней в сумме не больше 30 тыс. рублей. Есть конечно еще специализированные займы. Такой заем не может быть больше 10 тыс. рублей, срок его возврата — до 15 дней. Тут ставка достигает и 2% в день, но общая сумма всех процентов и платежей, исключая неустойку, не должна превысить 30% от займа.

Во-вторых, сама суть микрозайма такова, что тянуть с его погашением нельзя. Допустим, вы получили в МФО сумму 10 тыс. рублей на месяц, и у вас набежало 30%. В результате вы должны отдать финансовой организации 13 тыс. рублей. В этом случае о баснословном долге — десятках и сотнях тысяч — речь не идет. Если человек соблюдает условия договора, то проблем не возникает. Они появляются, когда долг не выплачивается вовремя и начинает расти. Но и в этом случае размер долга ограничен законом.

Кошелек , долги. СС0

— На сколько же может вырасти долг по закону в случае , если заемщик оказался недобросовестным и не платит по долгам в установленный срок?

— Ограничения есть для займов, которые люди берут на срок до 1 года. МФО вправе начислять проценты, штрафы и другие платежи до тех пор, пока сумма не достигнет 1,5 кратного размера займа.

Это условие действует для договоров, заключенных с 1 января 2020 года. К примеру, вы взяли 20 тыс. рублей. МФО не сможет взыскать с вас больше 50 тыс. рублей в любом случае. Это предел, то есть сам долг плюс все возможные платежи — штрафы, пени, неустойки.

Долги. СС0

— Человек , оказавшийся в сложной финансовой ситуации , может все-таки не справиться с выплатой долга и более того , начать брать дополнительные займы. Тогда долг точно окажется непосильным.

— Здесь перед нами встают вопросы финансовой грамотности и личной ответственности человека. Необходимо тщательно все обдумать, прежде чем брать в долг. Это касается не только займов в МФО, но и кредитов в банках.

Деньги нужно занимать, только если действительно они необходимы именно сейчас. Если же затраты не экстренные, то стоит накопить нужную сумму или хотя бы ее часть. Пусть на сбережение уйдет какое-то время. Если же вы понимаете, что без займа никак не обойтись, тогда прежде всего изучите предложения на рынке.

Выберите для себя самое выгодное. Брать несколько займов — не лучшая идея, тем более, чтобы «перекрыть» один заем другим. Так можно очутиться в серьезной долговой яме. Это первое, что должен помнить заемщик. Второе, существуют инструменты регулирования, которые позволяют сдержать аппетиты граждан. МФО не вправе выдавать клиенту более 9 займов в год.

Долги. Деньги. altapress.ru

Также есть показатель долговой нагрузки, который МФО обязаны рассчитывать при выдаче более 10 тыс. рублей. Организация оценивает, сколько уже долгов имеет человек. Если на выплаты у гражданина уходит 50% среднемесячного дохода или даже больше, то кредитор может отказать такому заемщику в деньгах.

— Хорошо , с этим разобрались , но ведь бывали ситуации , когда граждане брали заем в МФО , а затем оставались без квартиры и вынуждены были доказывать правоту в суде. Порой создается впечатление , что МФО — это все-таки некий полукриминальный бизнес.

— В таких случаях прежде всего нужно понять, с кем гражданин имел дело. Он обращался в легальную МФО или стал жертвой «черных кредиторов»? Часто подобные ситуации связаны именно с деятельностью нелегалов. Они могут обмануть человека.

Легальные МФО предлагают деньги под залог ценного имущества, например, автомобиля, но с 1 ноября 2019 года они не вправе выдавать займы под залог жилья. Когда вы берете заем с обеспечением, то и подписать должны договор залога, а не, допустим, купли-продажи. «Черные кредиторы» выдают деньги под проценты, не имея на то права и не соблюдая установленных законом норм. Часто они маскируются под МФО.

Кредит. СС0

Поэтому прежде чем обратиться в МФО необходимо проверить наличие данных о ней в соответствующем государственном реестре. На главной странице сайта Банка России есть раздел «Проверить финансовую организацию».

Если интересующая вас МФО не находится в реестре, то это нелегальный кредитор. Лучше с ним не связываться. Если компания легальная, тогда обращайте внимание на договор. Не стоит сразу его подписывать. Изучите условия дома, в спокойной обстановке. У вас есть на это 5 рабочих дней, в течение которых МФО не имеет права изменить условия договора займа.

— Очень важная проблема касается жесткого взыскания задолженности. Почему коллекторы часто действуют немыслимыми методами — запугивают , угрожают , преследуют. Есть ли на них управа?

— Легальные кредиторы могут взыскивать задолженность только в рамках закона. У МФО может быть своя служба взыскания, но чаще они продают долги коллекторским агентствам. При этом необходимо обязательное согласие заемщика. В целом долг можно переуступать профессиональным взыскателям, то есть как раз коллекторским агентствам, легальным кредиторам либо физическим лицам, если такую возможность согласует сам должник.

Продажа долга. Pixabay.com

Долг может быть продан только тем организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов. Коллекторы должны выполнять ряд требований закона, например, они могут звонить вам не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Установлено и время — с 8:00 утра до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 утра до 20:00 вечера в выходные и праздники. А с 1 июля этого года любое общение с родственниками должника, соседями, коллегами и другими людьми, может происходить только в случае получения письменного предварительного согласия этих лиц.

Если вы считаете, что ваши права нарушаются, жалуйтесь в Банк России или Федеральную службу судебных приставов.