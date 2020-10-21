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Экономика

Долг россиян за электричество достиг почти 200 млрд рублей

Россияне задолжали за электроэнергию сумму в размере почти 200 млрд рублей, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Счетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии
Фото автора Tim Mossholder : Pexels

«На сегодняшний день объем просрочки платежей за электроэнергию (у населения) достиг по стране почти 200 миллиардов рублей. При этом меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг», — цитирует сенатора РИА Новости.

Федоров также подчеркнул, что необходимость цифровизации сервисов оплаты стала очевидна во время карантина, когда граждане вынужденно находились дома и не могли оплачивать квитанции очно.

В итоге размер долгов за электричество увеличился.

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