Долг россиян за электричество достиг почти 200 млрд рублей

«На сегодняшний день объем просрочки платежей за электроэнергию (у населения) достиг по стране почти 200 миллиардов рублей. При этом меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг», — цитирует сенатора РИА Новости.