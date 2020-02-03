Долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Объем долга в расчете на одного экономически активного жителя России на начало 2020 года составил в среднем 18−20 тыс. рублей. Для сравнения, в начале 2010 года эта сумма составляла 3 тысячи.

«Соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз — на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты», — отметили в НАПКА.