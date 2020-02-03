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Экономика

Долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Просроченные долги россиян за десять лет выросли в шесть раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Долги.
Долги.
СС0

Объем долга в расчете на одного экономически активного жителя России на начало 2020 года составил в среднем 18−20 тыс. рублей. Для сравнения, в начале 2010 года эта сумма составляла 3 тысячи.

«Соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в шесть раз — на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты», — отметили в НАПКА.

Аналитики подчеркнули, что доля и объем просроченных долгов в целом по стране за 2019 год снизились: до 740−750 млрд рублей против 757,5 миллиарда годом ранее.

Данный фактор в совокупности с ростом портфеля розничных кредитов привел к тому, что доля «просрочки» по ссудам за 2019 год существенно сократилась — до 4−4,2% с 5%.

Однако уже в 2020 году (впервые за два года) «плохие» долги могут показать положительную динамику, хотя темпы роста просроченной задолженности и будут лежать в рамках ожидаемых, уверены в НАПКА.

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