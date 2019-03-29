Долговая нагрузка россиян близка к историческому максимуму

Уровень долговой нагрузки граждан приблизился к историческому пику 2014 года, сообщает РБК со ссылкой на Центробанк. Регулятор обеспокоен этим показателем, так как он обусловлен ростом необеспеченного потребкредитования на фоне падения доходов населения.

Совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) сейчас составляет 9,9%,

В 2014 году этот показатель составлял 10,4%.

Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России, рассказала, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.

Вместе с тем, по словам эксперта, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. «Это связано с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — пояснила Данилова.

В 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. Основной вклад в рост внесли ипотека и необеспеченное потребкредитование.