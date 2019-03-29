Долговая нагрузка россиян близка к историческому максимуму

Совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) сейчас составляет 9,9%,
В 2014 году этот показатель составлял 10,4%.
Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России, рассказала, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.
Вместе с тем, по словам эксперта, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. «Это связано с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — пояснила Данилова.
В 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. Основной вклад в рост внесли ипотека и необеспеченное потребкредитование.