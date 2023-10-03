3 октября
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Экономика

Доллар выше 100 рублей: в чем причина и стоит ли его сейчас покупать

Доллар стоит больше 100 рублей впервые с 14 августа. О том, почему происходит повышение курса, и что будет с ним дальше - расскажет altapress.ru.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0
1
Почему растет курс валют?

Налоговый период традиционно считается важным фактором поддержки национальной валюты — до 28 сентября бизнес перечислял государству основные сборы: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы.

Специалисты считают, что его завершение ослабило рубль.

Также аналитики приводят долгосрочные факторы:

  • устойчивый внутренний спрос;
  • расчеты бизнеса с нерезидентами;
  • высокая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран;
  • затягивание обсуждения мер, способных сбалансировать рынок.
Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0
2
Почему доллар превысил отметку в 100 рублей?

По словам экспертов, в начале октября против рубля будет выступать фактор сокращения активности продажи валюты.

По прогнозам аналитиков, из-за окончания налогового периода ожидают повышение стоимости доллара в первой половине октября. Что мы и видим сейчас.

Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.
3
Возможно ли укрепление рубля?

Аналитики не ожидают резких ответных мер от властей в случае ослабления рубля. Будут лишь неформальные попытки увеличить предложение валюты за счет госбанков и госкомпаний.

Стандартные меры, а именно пошлины на импорт и ограничения на движения капитала не приведут к укреплению рубля. Наоборот, они создадут негативный эффект.

4
Нужно ли сейчас покупать доллар?

Инвестстратеги считают, что у рубля будут опоры даже при неблагоприятной внешней конъюнктуре.

К концу октября снова будет фактор поддержки в виде налогового периода, и, скорее всего, доллар будет на уровне 95 руб.

Следовательно, покупке валюты сейчас ничего не препятствует. А держать деньги в долларах выгоднее, чем на рублевых вкладах, говорят эксперты.

Ранее доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с 14 августа.

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