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Возможно ли укрепление рубля?

Аналитики не ожидают резких ответных мер от властей в случае ослабления рубля. Будут лишь неформальные попытки увеличить предложение валюты за счет госбанков и госкомпаний.

Стандартные меры, а именно пошлины на импорт и ограничения на движения капитала не приведут к укреплению рубля. Наоборот, они создадут негативный эффект.