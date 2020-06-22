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Экономика

Долларовые российские миллионеры богатеют гораздо быстрее, чем в среднем по миру

Частные состояния в России в последние 20 лет увеличивались в среднем на 13,5% в год — более чем в 2,5 раза быстрее среднемировых темпов.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

За два десятилетия объем личных состояний вырос в России в 16 раз, достигнув 1,6 трлн долларов, говорится в новом отчете Boston Consulting Group «Мировая отрасль частных состояний в 2020 году».

Под частными состояниями BCG понимает финансовые состояния в собственности взрослых людей <для России это в основном — на 59% - валюта и вклады>.

Столь высокие темпы во многом объясняются низкой базой — в 1999 году состояния россиян составляли лишь 100 млрд долларов. После 2014 года темпы их роста приблизились к среднемировым и в 2018—2019 годах уже составляли 10,4%.

Влияние коронавируса

Под влиянием COVID-19 BCG прогнозирует падение темпов роста частных состояний в России до 4−6% в ближайшие четыре года, пишет «РГ». В зависимости от того, ждет ли экономику быстрый отскок после кризиса, медленное восстановление или же новый значительный ущерб, общий объем состояний к 2024 году может достигнуть 2−2,2 трлн, а в худшем случае — 1,9 трлн долларов.

Прогноз

Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза больше средств, чем в среднем по миру — 40%. Но рост их состояний будет самым медленным в период 2019—2024 годов, ожидает BCG.

Если учитывать всех долларовых миллионеров, то им принадлежит 55,8% совокупных объемов частных состояний, говорится в отчете.

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