12 апреля
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Экономика

Доработан законопроект о бизнесе уходящих из России компаний

Законопроект группы депутатов партии «Единая Россия» «О внешней администрации по управлению организацией» доработан, сообщает «Коммерсант».

Apple.
Apple.
СС0

«Мы создаем правила игры, при которых иностранные инвесторы могут комфортно переждать период турбулентности. Они смогут возобновить деятельность в России либо продать принадлежащий им пакет акций», — пояснил один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В последней версии законопроекта зафиксированы условия введения внешнего управления в компании. 25% организации должны принадлежать лицу из недружественного государства, и она должна иметь важное значение для стабильности экономики РФ, пишет Газета.Ru.

Например, компания должна занимать крупную долю на российском рынке или выпускать товары первой необходимости.

Компании

О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald’s, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria’s Secret, DHL, ASOS и другие.

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