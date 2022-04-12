Доработан законопроект о бизнесе уходящих из России компаний

«Мы создаем правила игры, при которых иностранные инвесторы могут комфортно переждать период турбулентности. Они смогут возобновить деятельность в России либо продать принадлежащий им пакет акций», — пояснил один из авторов проекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В последней версии законопроекта зафиксированы условия введения внешнего управления в компании. 25% организации должны принадлежать лицу из недружественного государства, и она должна иметь важное значение для стабильности экономики РФ, пишет Газета.Ru.

Например, компания должна занимать крупную долю на российском рынке или выпускать товары первой необходимости.

Компании

О приостановке работы в России в последние недели объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald’s, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria’s Secret, DHL, ASOS и другие.