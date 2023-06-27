Дорога к эффективности. Как алтайское сельхозпредприятие заставляет правильно работать финансы

СПК «Белокуриха» из Алтайского района любят журналисты. Здесь каждый год что-то меняется — есть на что посмотреть и о чем рассказать. Вместо старой техники появляется новая. Вместо малопродуктивных коров — здоровые и эффективные. Так, шаг за шагом, сельхозпредприятие, созданное в 1998 году на базе колхоза, стало одним из перспективных и быстроразвивающихся животноводческих хозяйств региона. О том, как этого удалось добиться, мы поговорили с директором СПК Дмитрием Оксом и специалистами Сбера , финансового партнера сельхозпредприятия.

Все возможности

В конце 2022 года в Старобелокурихе, где находится СПК «Белокуриха», побывал корреспондент местной газеты. Он увидел новую, еще недостроенную трассу с твердым покрытием к животноводческой ферме.

Раньше на ферму вела гравийная дорога. Два километра по пыли и грязи — то еще удовольствие (не говоря уж о постоянных проблемах с проездом). Теперь там асфальт, фонари вдоль трассы и тротуар.

Строительные работы проводились по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Прокладка дороги с помощью федеральных ресурсов — лишь одна из иллюстраций старого, но актуального тезиса: чтобы достичь успеха, надо пользоваться всеми возможностями.

Как оказалось, нынешним летом СПК «Белокуриха» заканчивает благоустройство всего животноводческого комплекса. С его руководителем мы поговорили о том, какие возможности для этого он нашел.

Дмитрий Окс, руководитель СПК «Белокуриха». Источник: altapress.ru.

Выгодные кредиты

— Дмитрий Александрович, откуда у СПК деньги на строительство ферм?

— Когда началось субсидирование из бюджета целевых кредитов на покупку техники и строительство ферм, мы стали пользоваться этим инструментом. На первую ферму взяли кредит в 2018 году, на вторую — в 2019-м. Первый брали на пять лет, он уже закрыт. Второй взяли уже на семь, его еще выплачиваем.

— Но некоторые аграрии и сегодня предпочитают не брать кредиты, всегда жить только на свои. Что бы вы им сказали?

— Мы кредиты берем и не только на инвестиционные цели — на пополнение оборотных средств. Это хорошее подспорье. Чтобы подготовиться к очередному сельхозсезону, надо заранее закупить семена, удобрения, средства защиты растений, дизтопливо — в декабре-январе. Но цены на нашу продукцию в этот период минимальные — ведь уборка завершена совсем недавно.

Намного выгоднее взять кредит, закупить все, что нужно, а свою продукцию продать весной, ближе к лету, когда цена на нее стабилизируется.

Надо считать

— Вы часто покупаете новую сельхозтехнику. Что лучше — лизинг или оплачивать покупку за счет кредита?

— Все надо считать. Мы пользуемся и тем и другим механизмом. Например, приобретали два комбайна через дочернюю компанию Сбера — СберЛизинг. Нам поступали предложения и от других организаций, но этот вариант оказался наиболее выгодным.

В прошлом году, когда началась спецоперация, у нас был заключен договор с представителями немецкой компании на поставку самоходного опрыскивателя. Поскольку в тот момент началась волатильность курса евро, надо было выкупить опрыскиватель сразу, как только он придет.

В итоге пришлось брать на это довольно крупный кредит. Сбербанк помог быстро все оформить — дней за десять. И мы этот опрыскиватель взяли даже дешевле, чем рассчитывали изначально.

Один сезон он уже отработал. Раньше у нас был опрыскиватель прицепной, а благодаря использованию самоходного удалось повысить урожайность, в связи с чем себестоимость продукции снизилась и, соответственно, подросли доходы.

Эквайринг и аналитика

Вообще, судя по рассказу руководителя СПК, продукты и сервисы Сбера в жизни предприятия занимают большое место.

В «дочке» своего финансового партнёра страхуют имущество, рассказал Дмитрий Окс. Сотрудники получают зарплату на карты Сбера, а сам руководитель пользуется бизнес-картой банка и считает этот инструмент очень удобным. У хозяйства есть собственный магазин — с банком заключен договор эквайринга, ведь нынешние покупатели рассчитываются преимущественно по картам.

В Сбере нам рассказали: СПК «Белокуриха» предоставлен доступ к сервису аналитики на платформе СберБизнес (и, кстати, будучи клиентом этого банка, сельхозпредприятие пользуется им абсолютно бесплатно).

Это решение для розничной торговли позволяет отслеживать, как часто возвращается клиент, его половозрастные и другие характеристики, средний чек покупки, наиболее популярные товары, сравнение с конкурентами, — объяснил эксперт банка.

Рейтинги и здоровье

Понятно, что карточными возможностями в наше время трудно кого-то удивить. А вот цифровые решения, которые набирают популярность в последние годы, — другое дело.

К примеру, как рассказали в Сбере, СПК «Белокуриха» подключило сервис СберРейтинг. И теперь может проверять контрагентов и отслеживать риски блокировки счетов по 115-ФЗ (о противодействии легализации денежных средств).

Интересным для СПК стал и сервис СберЗдоровье. С его помощью можно получить онлайн-консультации специалистов в любое время суток или записаться к врачу, что дает возможность дополнительно мотивировать персонал — если, скажем, предоставить доступ к сервису лучшим сотрудникам.

В общем, возвращаемся к началу: надо грамотно пользоваться всеми возможностями, в том числе финансовыми. В этом и есть секрет успеха.

Автопилот и стратегия

В Сбере рассказали и о других продуктах, которые предлагают его партнеры. Так компания Cognitive Pilot (Когнитив Пилот) разработала автопилот для сельскохозяйственной техники.

Автопилот действует на основе искусственного интеллекта и только начинает внедряться, в будущем он может стать неотъемлемой частью агробизнеса в Алтайском крае.

Кроме того, Группа компаний Сбер предлагает стратегические консультации по развитию агробизнеса, в том числе, основанные на технологиях искусственного интеллекта, обработке спутниковых данных и комплексном анализе рынков.

Иван Шешиков,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Для нас агропромышленный комплекс — это одна из ключевых отраслей. Сбер на Алтае ведёт активное кредитование сельскохозяйственных предприятий, в том числе и по льготным госпрограммам. В последнее время всё больше внимания получают нефинансовые и цифровые решения, работающие с использованием технологий искусственного интеллекта. На агрофоруме «День сибирского поля» мы подробно расскажем обо всех доступных нашим аграриям кредитных, лизинговых и страховых программах, а также познакомим с передовыми технологиями и сервисами, ведь их использование поможет предприятиям выйти на новый уровень развития.

ПАО Сбербанк.