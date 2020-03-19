Сумму, превышающую 1 млрд рублей, направят в 2020 году в Барнауле на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в городской администрации.

Дороги Барнаула в 2020 году сделают безопаснее и качественнее на миллиард рублей.

В целом, работы, предусмотренные нацпроектом, будут проведены на 33 улицах краевой столицы.

31 участок дорог отремонтируют, также продолжится реконструкция улицы Попова и начнется строительство дороги на улице Сиреневая между Взлетной и Балтийской.

Финансироваться реализация национального проекта будет из бюджетов трех уровней. Федеральные средства заложены в сумме 666 млн рублей, краевые — 157 млн рублей и городские — 223,6 млн рублей.

Следует отметить, что большинство подрядных организаций, которые приступят к выполнению работ в текущем году, уже не впервые участвуют в этом масштабном проекте.

Дороги Барнаула в 2020 году сделают безопаснее и качественнее на миллиард рублей. Анна Зайкова

Среди подрядчиков значатся компании: «Алтайдорстрой», «Барнаульское ДСУ № 4», «Автодорстрой», «Индустрия», «Мостик».

Впрочем, в данном случае и есть «новички». Например, компания «Патай» приступит к дорожным работам в рамках нацпроекта БКаД впервые.

На минувшей неделе в городе был определен победитель аукциона на ремонт последних 10 объектов улично-дорожной сети на сумму 208 млн рублей. Им стало предприятие «Алтайдорстрой».

Этому подрядчику предстоит выполнить работы на улицах Мерзликина, Пролетарская, Советская, Путиловская, Германа Титова, Сибирская, Магистральная, Северо-Западная, Антона Петрова, проезде Канатном, улице Понтонный мост и приступить к строительству дороги на улице Сиреневая.

Дороги Барнаула в 2020 году сделают безопаснее и качественнее на миллиард рублей. Анна Зайкова

Новая дорога

Отдельного внимания в рамках реализации в 2020 году нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заслуживает строительство дороги по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы Балтийской.

Эта дорога имеет очень большое значение для города, поскольку находится в оживленном спальном районе, где велика плотность населения и поток автомобильного транспорта.

Стоимость новой дороги составит почти 33 миллиона рублей. Ширина проезжей части составит 10,5 метра, а тротуара — 3 метра.

Помимо строительства проезжей части и тротуаров на объекте также предусмотрено проектом выполнение работ по устройству парковок и примыканий, строительство ливневой канализации и линии наружного освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки.

Также запланированы работы по установке малых архитектурных форм и озеленение. Вдоль улицы высадят деревья и кустарники.

Дороги Барнаула в 2020 году сделают безопаснее и качественнее на миллиард рублей. Анна Зайкова

Сверка часов

Важно отметить, что, как и в прошлом строительном сезоне, дорожные и коммунальные работы, запланированные в Барнауле на 2020 год, будут синхронизированы.

Это имеет принципиальное значение с той точки зрения, что и коммунальные, и дорожные ремонты носят сезонный характер, а городу необходимо обеспечить беспрепятственное качественное выполнение и тех, и других работ.

Поэтому власти краевой столицы намерены применить тактику сверки действий дорожников и коммунальщиков, чтобы избежать сценариев, когда после укладки нового асфальта возникает необходимость проводить подземные работы.