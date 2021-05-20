Дороги барнаульских поселков Спутник и Авиатор преобразятся благодаря нацпроекту

Несколько участков дорог отремонтируют в 2021 году в барнаульских поселках Спутник и Авиатор в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время бригада муниципального «Автодорстроя» начала подготовку к капитальному ремонту дороги по улице Смородиновой.

На этой неделе рабочие приступили к фрезерованию поврежденного слоя асфальта. Также специалисты приступили к земляным работам на въезде в поселок. Земляные работы ведутся для укрепления основания дороги и выравнивания ее профиля.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Улицу Смородиновую отремонтируют в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной. Общая площадь капремонта составит 3,3 тысячи кв.м.

Данный участок, протяженностью 413 метров, является въездом в пригородный поселок Спутник. В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, по Смородиновой проходят автобусные маршруты.

Существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта.

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

На участке Смородиновой уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, установят бортовой камень, произведут ремонт примыканий, обустроят парковку у дома № 68, восстановят покрытие автобусной остановки и осуществят монтаж остановочного павильона, ремонт тротуара, укрепление обочин, устройство искусственной дорожной неровности.

Всего в барнаульских поселках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог.

Капитальный ремонт также ожидает улицы Малиновую на участке от улицы Соловьиной до улицы Декоративной, Малиновую 1-ю на участке от улицы Кедровой до улицы Смоленской, Авиаторов в границах улиц Декоративная и Малиновая 2-я, Смоленскую в границах 1-й и 2-й Малиновых улиц.

Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. кв. м, а сметная стоимость работ по целевому субсидированию — 34,71 млн рублей.