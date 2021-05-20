Дороги барнаульских поселков Спутник и Авиатор преобразятся благодаря нацпроекту

В настоящее время бригада муниципального «Автодорстроя» начала подготовку к капитальному ремонту дороги по улице Смородиновой.
На этой неделе рабочие приступили к фрезерованию поврежденного слоя асфальта. Также специалисты приступили к земляным работам на въезде в поселок. Земляные работы ведутся для укрепления основания дороги и выравнивания ее профиля.
Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными на участке ремонта, по возможности заранее планировать пути объезда.
Улицу Смородиновую отремонтируют в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной. Общая площадь капремонта составит 3,3 тысячи кв.м.
Данный участок, протяженностью 413 метров, является въездом в пригородный поселок Спутник. В последние годы здесь возросла интенсивность автомобильного движения, по Смородиновой проходят автобусные маршруты.
Существующая дорожная одежда не соответствовала безопасности движения, поэтому возникла необходимость капитального ремонта.
На участке Смородиновой уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, установят бортовой камень, произведут ремонт примыканий, обустроят парковку у дома № 68, восстановят покрытие автобусной остановки и осуществят монтаж остановочного павильона, ремонт тротуара, укрепление обочин, устройство искусственной дорожной неровности.
Всего в барнаульских поселках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог.
Капитальный ремонт также ожидает улицы Малиновую на участке от улицы Соловьиной до улицы Декоративной, Малиновую 1-ю на участке от улицы Кедровой до улицы Смоленской, Авиаторов в границах улиц Декоративная и Малиновая 2-я, Смоленскую в границах 1-й и 2-й Малиновых улиц.
Общая площадь всех участков составит почти 27 тыс. кв. м, а сметная стоимость работ по целевому субсидированию — 34,71 млн рублей.