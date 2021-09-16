Дороги в частном секторе Барнаула получают новую жизнь

Ремонт дорог частного сектора продолжается в Барнауле в рамках реализации муниципальной программы Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 годы".

Работы проводят в сельских и поселковых территориях, микрорайонах индивидуальной жилой застройки. В 2021 году в график производства ремонтных работ на лето-осень вошли дороги частного сектора во всех районах краевой столицы.

В общей сложности дорожная техника зайдет в пригородные поселки Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие.

В течение текущего дорожно-строительного сезона на этих территориях заасфальтируют 32 участка.

На текущей неделе дорожники ведут работы на двух участках в разных районах краевой столицы.

Так, в поселке Урожайный ведутся работы в переулке Читинском между улицей Волгоградской и улицей 42-й Краснознаменной Бригады. Здесь устроено песчано-щебеночное основание, ведется ремонт колодцев.

Ремонт дорог частного сектора в Барнауле. Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

16 сентября бригада МБУ «Автодорстрой» асфальтирует улицу Садовое Кольцо в границах улиц Соколиной и Жемчужной в поселке Казенная Заимка. Напомним, ранее в ходе выездного совещания, которое провел глава города Вячеслав Франк, было принято решение о продлении участка ремонта до дома № 43 и выделении дополнительно 500 тысяч рублей.

В настоящее время работы завершены на 15 из 32 участков: улицах Малиновой, Малиновой 1-й, Ким, Лазо, Речной 2-й, Гущина, 50 лет Алтая, Панкратова, Новой, Красный текстильщик, проездах от Воровского, 25 до Красносельской, от Эмилии Алексеевой до Панкратова, переулках Гужтранспортном, Трудовом.

Общий объем ремонтных работ на дорогах частной жилой застройки составит более 46,5 тысяч квадратных метров на сумму 45,5 миллионов рублей.

Просьбы отремонтировать участки поступили от жителей Барнаула в ходе встреч с депутатами Государственной Думы РФ, Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного собрания.

Реализация проекта по ремонту сельских дорог в Барнауле продолжается с 2011 года. Всего за это время отремонтировано более 249 дорог частного сектора.