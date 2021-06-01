Дорогу по Северному Власихинскому проезду в Барнауле построят к 1 сентября

Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому, которое осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершат в Барнауле к 1 сентября.

В настоящее время на этом участке ведутся подготовительные работы для укладки асфальта. Уже выполнены земляные работы на основной проезжей части и местах парковки, отсыпан слой песка, начинается непосредственный этап по конструкции дорожной одежды.

Важно отметить, что ранее здесь отсутствовала обустроенная подъездная дорога к заселенным многоквартирным жилым домам.

Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Как рассказал главный инженер организации-подрядчика ООО «Алтайдорстрой» Константин Моисеев, на объекте уже выполнен значительный объем работ. В частности, полностью построена ливневая канализация и другие необходимые коммуникации, проведено переустройство сетей водопровода, газопровода, связи, сформировано корыто под автомобильную дорогу.

В итоге, как подчеркивают в подрядной организации, к 1 сентября текущего года здесь появится новая дорога протяженностью 1,6 километра и шириной 7,5 метров.

Кроме того, в местах примыкания к улицам Попова, Сергея Ускова проезжая часть будет увеличена до 10 метров.

Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому. Пресс-служба администрации города Барнаула.

С обеих сторон дороги появятся новые тротуары, парковки, будут установлены посадочные павильоны и уличное освещение, проведено благоустройство территории, высажены деревья и кустарники.

Как ранее сообщал altapress.ru, к строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому на участке от улицы Попова до проспекта Энергетиков приступили в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость работ составляет 249,5 млн рублей.

Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому. Пресс-служба администрации города Барнаула. Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому. Пресс-служба администрации города Барнаула. Строительство проезжей части по проезду Северному Власихинскому. Пресс-служба администрации города Барнаула.

При этом важно отметить, что строительство участка проезда Северного Власихинского от проспекта Энергетиков до Павловского тракта продолжится в рамках индивидуальной программы развития Алтайского края.

На данный момент здесь выполняется устройство ливневой канализации, завершена обратная засыпка траншеи, выводятся горловины колодцев до рабочих отметок. До конца года будет уложен асфальт, выполнено обустройство и благоустройство территории. Стоимость работ составляет 116,2 млн рублей.

Появление данной автомобильной дороги позволит обеспечить безопасный и комфортный подъезд к построенным многоквартирным жилым домам, а также снизить транспортную загруженность улиц Власихинской, Балтийской и Сергея Ускова.