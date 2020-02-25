Дорожники и коммунальщики Барнаула в новом строительном сезоне вновь «сверят часы»

К настоящему времени городские власти провели несколько совещаний, посвященных вопросу синхронизации мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с другими проектами и текущими работами городских служб ЖКХ.
В текущем году по «БКАД» в краевой столице будут проведены работы на 33 объектах. Об этом было заявлено в ходе обсуждения планов на 2020 год, а также сроков выполнения ремонтов и вероятности их пересечения.
По словам Антона Шеломенцева, председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства дано поручение предоставить сведения о предстоящих работах, после чего в случае совпадений совместно будут вноситься корректировки в планы ремонта.
«Так как и коммунальные, и дорожные ремонты носят сезонный характер, городу необходимо обеспечить беспрепятственное качественное выполнение и тех, и других», — подчеркивают в мэрии.
В качестве позитивного примера оптимального взаимодействия ресурсовиков и дорожников в администрации города приводят уже применявшуюся в Барнауле практику, когда в пик дорожно-строительного сезона специалисты «Сибирской генерирующей компании» ремонтировали тепловую сеть по проспекту Ленина на пересечении с улицей Пионеров, а силами ООО «Барнаульский Водоканал» производилась замена участка коллектора на пересечении улицы Чкалова с проспектом Ленина и проспектом Комсомольским, а также модернизация коллектора на улице Аванесова.
Эти масштабные работы по обновлению подземных коммуникаций заранее синхронизировались с дорожниками, которые ремонтировали два участка проспекта Ленина и улицу Аванесова.
В итоге слаженная работа и тактический подход, с которым подошли к ремонтной кампании все заинтересованные службы, позволили последовательно привести в порядок и дорожную, и инженерную сети Барнаула.
Проще говоря, на участках сначала ремонтировались подземные коммуникации, восстанавливалось основание и лишь после этого укладывалось верхнее покрытие.
Такую же практику городские власти намерены применить и в 2020 году, чтобы избежать сценариев, когда после укладки нового асфальта возникает необходимость проводить подземные работы.