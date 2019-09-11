Дорожники рассказали, как в Барнауле проходит ремонт на проспекте Комсомольском

В Барнауле продолжается ремонт проспекта Комсомольского. 10 сентября там прошло выездное совещание, в котором приняли участие Анатолий Воронков, первый заместитель главы города по дорожно-благоустроительному комплексу, и Николай Данилин, директор «Барнаульского ДСУ № 4».

Ремонт проспекта Комсомольского проводят в границах улиц Димитрова и Льва Толстого в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка около двух километров, а стоимость работ, которые выполняют специалисты «Барнаульского ДСУ № 4», — 39,7 млн рублей.

Дорожники уже завершили работы по фрезерованию покрытия проезжей части и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона. Сейчас продолжают регулировать высотное положение колодцев на проезжей части и устанавливать бордюрный камень.

Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов

Николай Данилин,

директор «Барнаульского ДСУ № 4″:

Работы идут в две смены. Днем проводим подготовку к асфальтированию тротуаров и работаем по устройству асфальтового покрытия на парковках и примыканиях, а ночью — на самой проезжей части. На каждом участке, где мы демонтируем бортовой камень, стараемся временно подсыпать щебень, сделать пандусы, переходы, чтобы люди могли пройти и проехать».

Николай Данилин также сообщил, что к концу недели планируют уложить верхний слой покрытия на участке от улицы Льва Толстого до Чкалова и заасфальтировать тротуары по обеим сторонам от улицы Димитрова до Чкалова.

Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов

По контракту все работы по ремонту проезжей части проспекта Комсомольского должны завершить до 30 сентября. «Пока никаких опасений, что мы выйдем за этот срок, нет», — заявил Николай Данилин. Гарантия на работы — 5 лет.

Анатолий Воронков рассказал, что в Барнауле уже введен в эксплуатацию 21 объект, который ремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт проспекта Комсомольского. Константин Санталов

«В целом ремонтная кампания завершается, осталось закончить несколько объектов. Контракты с подрядными организациями действуют до 30 сентября, думаю, мы уложимся в срок. К контролю качества покрытия и приемке дорог подходим очень серьезно. Если есть замечания к работе подрядчика, они устраняются за счет организации», — заявил он.