Дорожный нацпроект в Барнауле: пригород стал комфортнее для жизни

Два участка дорог общей протяженностью около 3 км сданы в эксплуатацию в краевой столице. Это первые объекты, отремонтированные в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в администрации Барнаула, отметив, что в текущем сезоне работы плавно переходят на второстепенные улицы и пригород.

На радость поселку и дачникам

Первая дорога — от Змеиногорского тракта вдоль развивающегося поселка «Сибирская долина» до большого садоводства «Флора». Сегодня это — 2,2 км нового и качественного покрытия.

«Раньше проводился плановый ямочный ремонт, но общее состояние дороги оставалось плачевным. Хочу поблагодарить городские службы, администрацию, от лица всех жителей поселка. Теперь мы с удовольствием возвращаемся домой, а кто-то на свои дачные участки по новой дороге», — говорит Юлия Панченко, жительница поселка «Сибирская долина», в котором сегодня уже около 1 тыс. домов.

Добавим, что на протяжении всех 2,2 км эта обновленная дорога проходит сквозь территорию садоводческих товариществ. И нескольких тысяч дачников и садоводов уже оценили позитивные изменения.

«Ремонтные работы на объекте начались в конце апреля. За это время были приняты все меры для приведения дороги в должное состояние, которое сегодня сильно отличается от того, что было раньше. А были — ямы, просадки, местами покрытие вовсе отсутствовало», — прокомментировал Иван Соснин, замдиректора «Барнаульского ДСУ № 4», которое выступало подрядчиком на объекте.

Дорожный нацпроект в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Дорожный нацпроект в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Дорожный нацпроект в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Для сведения: площадь ремонта на дорожном участке между Змеиногорским трактом и садоводством «Флора» составила 14,2 тыс. квадратных метров. Стоимость работ превысила 16,4 млн рублей.

С пониманием и благодарностью

Второй, сданный в эксплуатацию 10 июня, участок находится в с. Лебяжьем — это 880 метров улицы Опытная станция.

Эта дорога служит, в том числе, подъездным путем к детскому саду № 176. Поэтому вблизи дошкольного учреждения было выполнено устройство искусственной дорожной неровности для принудительного снижения скорости транспорта. То есть этот участок стал безопаснее для малышей и их родителей.

«Сложностей в работе не возникло, объект оказался достаточно благоприятным для ремонта. А жители отнеслись к ремонту с пониманием и благодарностью», — прокомментировал Андрей Курышин, руководитель подрядной организации «Автодорстрой» г. Барнаула.

На проезжей части ул. Опытная станция (так же как и на дороге от Змеиногорского тракта до «Флоры») уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетона, обочины отсыпаны щебнем.

Для сведения: площадь дорожного ремонта в с. Лебяжьем составила 4,3 тыс. квадратных метров. Стоимость работ — более 5 млн рублей.

Дорожный нацпроект в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В высокой степени готовности

Ход текущих работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прокомментировал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

«На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся еще четыре объекта: три дороги в пос. Черницк и ул. Молодежная в Бельмесево. Ведутся лабораторные испытания, после чего будет осуществлена сдача данных объектов с участием общественности и специалистов», — рассказал Антон Шеломенцев.

По его словам, также завершается ремонт улиц Сибирской и Магистральной в пос. Научный городок, а в июле специалисты приступят к ремонту четырех улиц в микрорайоне Затон.

Дорожный нацпроект в Барнауле. Дмитрий Лямзин. Дорожный нацпроект в Барнауле. Дмитрий Лямзин. Дорожный нацпроект в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Напомним: всего в 2020 году планируется отремонтировать 38 объектов, построить две дороги (ул. Сиреневая, от ул. Взлетной до ул. Балтийской; проезд Северный Власихинский). Кроме того, дорожники приступят к реконструкции моста на ул. Мамонтова в с. Влахиса, а также завершат начатые в 2019 году работы на ул. Попова (от ул. Власихинской до ул. Трактовой).

В ближайшей перспективе это суммарно 38 км качественных и безопасных дорог общей площадью покрытия более 400 тыс. квадратных метров.

В 2020 году объем финансирования в рамках национального проекта составит1 млрд 47 млн рублей.