Дух соперничества. Чиновники, аграрии и мукомолы подискутировали, что же Алтаю надо везти китайцам

Любопытный кульбит произошел за последние пару лет в экспортной стратегии региона. Если раньше позиция была однозначная — отправлять за пределы края только готовую продукцию, то теперь все стало по-другому. Данные по экспорту за 2019 год наглядно демонстрируют крен в сторону сырья. При этом зерноперерабатывающая отрасль явно осталась не у дел. Как в такой ситуации государству правильно расставлять приоритеты, чтобы никому не было обидно, — об этом редакция altapress.ru поговорила с экспертами.

«В поддержке экспорта сделаны определенные шаги»

Вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов полагает, что в вопросах экспорта не должно быть перекосов. Это значит, что по возможности надо загружать собственные мощности, а излишки сырья вывозить за пределы региона.

— В вопросах экспорта есть две полярные точки зрения: кто-то считает , что вывозить из Алтайского края нужно только переработанную продукцию , формируя тем самым в регионе добавленную стоимость и загружая внутренние мощности , кто-то полагает , что надо вывозить сырье , раз оно востребовано. Вы какой из сторон симпатизируете?

— На мой взгляд, эти две точки зрения должны быть консолидированы в одну, то есть нужно и загружать внутренние перерабатывающие мощности, и параллельно экспортировать излишки сырья.

Александр Лукьянов. Олег Богданов

Такой подход нужен для того, чтобы устанавливался баланс на внутреннем рынке сельхозпродукции. Практика последних лет, когда край стал более активным в отгрузках зерна и масличных, показывает, что цены на сырье более стабильны.

Конечно, большую роль в ценообразовании играет валовое производство, и здесь обратная закономерность: чем больше урожай, тем ниже цена. В таких ситуациях именно экспорт дает возможность стабилизировать ценообразование.

Со стороны сельхозпроизводителей нормальные цены на их продукцию — обеспечение рентабельности и возможность модернизировать производство, приобретать современную сельхозтехнику, соблюдать технологии возделывания сельхозкультур и, безусловно, обеспечивать достойную заработную плату сотрудникам.

Зерно. СС0

— Об экспорте продукции АПК из Сибири говорят уже много лет , но есть ощущение , что инфраструктуры для ее продвижения как не было , так и нет. Например , все давно забыли о проекте «дальневосточного коридора», который был призван продвинуть сибирское зерно в Азиатско-Тихоокеанский регион.

— За последние годы со стороны правительства страны в поддержке экспорта сделаны определенные шаги. Это и известное постановление № 1104 о стимулировании экспорта в Китай, и постановление № 406, регламентирующее льготные тарифы на ж/д перевозки.

В последнее время активно начали развиваться экспортные поставки муки и круп контейнерными поездами. Эти агроэкспрессы позволяют сократить сроки доставки пищевой продукции в КНР.

Мука. СС0

В прошлом году из нашего региона было отправлено 22 таких поезда с 44 тыс. тонн муки, растительного масла и маслосемян. Надо отметить и другую форму отгрузки — во флекситанках.

По моему мнению, а также по оценкам специалистов отрасли, еще необходимо субсидирование внутрироссийских перевозок продукции передела, то есть муки, круп и др. Такую просьбу мы неоднократно направляли в федеральный центр. Надеемся, что предложение Алтайского края в перспективе будет принято.

— Как вы относитесь к тому , что крупные федеральные компании , такие как «Содружество», относятся к Алтайскому краю как к сырьевому региону и пока готовы вывозить с Алтая только зерно и масличные , без организации здесь своих производств?

— Начнем с того, что мощностей для переработки зерна в крае вполне достаточно и они оцениваются в 2,7 млн тонн. Относительно масличных культур, наращивание их производства в регионе в первую очередь было обусловлено именно развитием экспортных рынков. Если в 2018 году экспорт масличных из региона составил около 206 тыс. тонн, то в 2019-м уже 304 тыс. тонн.

Александр Лукьянов. Олег Богданов , altapress.ru

Кроме того, ведется и наращивание внутреннего потенциала переработки масличных. В прошлом году запущен завод по переработке сои «Сояночка». Для края также необходимо увеличение мощностей по переработке подсолнечника, и по этому направлению есть идеи строительства такого производства местными предпринимателями.

Если говорить о крупных инорегиональных компаниях, которые занимаются закупом сырья, то их работа также необходима. Аграрный сектор Алтайского края отличается тем, что в нем работает очень много мелких хозяйств, которым невыгодно и даже невозможно сформировать большие партии продукции для реализации за рубеж.

В больших компаниях укомплектован штат специалистов по оформлению необходимых документов, логистике, взаимодействию с иностранными парт­нерами и так далее.

Цены на зерно. Анна Зайкова

«Нужен здоровый лоббизм»

2019 год стал для края рекордным по объему экспорта зерна, а вот отгрузка продуктов перемола увеличилась незначительно. Сергей Маслов, председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов, считает это следствием перекоса государственного регулирования.

— Сергей Иванович , у нас принята программа развития экспорта продукции АПК — причем и переработанной , и не переработанной. Но по факту получается , что резко увеличился экспорт зерна , а не муки. Почему?

— Когда в России провозгласили программу развития экспорта продовольствия, о том, что приоритет надо отдать готовой продукции, промолчали. И в приоритете оказались зернотрейдеры, экспортеры, в том числе алтайские.

Сергей Маслов. altairegion22.ru.

С другой стороны, всем странам-импортерам выгодно ввозить зерно, чтобы самим его перерабатывать. Они выстроили свою политику так, чтобы ограничить ввоз готовой продукции, устанавливают заградительные пошлины для ее ввоза.

— Предпочитают покупать зерно , несмотря на высокое качество алтайской муки?

— Государства понимают, что переработка — это высокая добавленная стоимость, налоги и рабочие места. Взять Китай. У них существует ограниченная квота на ввоз муки, мы со своей мукой туда проникнуть не можем. Турция с удовольствием берет российское зерно и является мировым лидером по экспорту выработанной из него муки.

Зерно. Олег Богданов

Потенциальные рынки для алтайской муки — страны Средней Азии. 15 лет назад мы отгружали большие объемы в Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Но теперь эти рынки для нас недоступны.

За последние 10−15 лет в Казахстане создали мощнейшую зерноперерабатывающую промышленность. Используя преимущества логистики и введя повышенный железнодорожный тариф для российских грузов, там наглухо отрезали нас от среднеазиатских рынков.

— Повлияла ли на такой рост экспорта зерна конъюнктура рынка?

— Сработал в первую очередь перекос мер государственного регулирования в сторону поддержки транспортировки сырья. На правительственном уровне фактически квотировали железнодорожные перевозки зерна из Сибири до портов отгрузки. Этим воспользовались зернотрейдеры.

Зерно. Олег Богданов

Сибирское зерно, которое с большой скидкой доставляется по железной дороге, стало в портах конкурентным по сравнению с зерном европейской России и причерноморских стран. Кому мы этим принесли пользу? Сейчас алтайская зернопереработка имеет рентабельность 2%, а то и меньше.

— Принес ли такой масштабный экспорт пользу сельхозпроизводителям?

— Крестьянам он пользу принес — за счет льготы на железнодорожный тариф цена на зерно на внутреннем рынке поднялась. Но тем самым мы сделали неконкурентной нашу готовую продукцию на основном рынке ее потребления, где живет 80% населения, — в европейской части России.

В такой ситуации будущее алтайской зернопереработки очень туманное. Обратите внимание, кто сейчас покупает мукомольные активы: зернотрейдеры. Им нужны мощности для хранения, дальнейшей перевалки зерна и отправки его на экспорт или в другие регионы. Вывозя зерно, они создают дефицит для наших переработчиков.

Зерно. Олег Богданов

— Переработчики могут предложить конкурентные условия крестьянам , чтобы перехватить зерно у трейдеров?

— Мы даем ту же рыночную цену, что и зернотрейдеры. Мы вынуждены это делать. Но из дорогого зерна получается дорогая мука. Кто в Москве будет брать алтайскую муку, если можно купить более дешевую тамбовскую, рязанскую, тульскую? А Алтаю, чтобы себя прокормить, хватит всего 10% наших мощностей.

Но если мы хотим, чтобы экономика сибирских регионов развивалась, надо, чтобы на государственном уровне отдали приоритет экспорту готовой продукции. Чтобы льготы были предоставлены именно на ее транспортировку.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

Государство на уровне правительства должно пролоббировать экспорт переработанной продукции. Только так можно будет обеспечить работой наши предприятия. Иначе они и дальше будут разоряться и оставлять бюджет без налогов, людей — без работы. А Алтайский край останется депрессивным регионом и будет ждать подачек из Москвы.

«Я за любые продажи , если они проработаны»

Запрет на экспорт алтайского зерна ни к чему хорошему не приведет, а станет причиной стагнации отрасли растениеводства. Это не выгодно ни самим аграриям, ни зернопереработчикам. Так считает Владимир Устинов, руководитель фермерского хозяйства в Косихинском районе.

— Переработчики полагают , что экономика Сибири не будет развиваться , если приоритет все так же будет отдаваться экспорту сырья , а не готовой продукции. Вы с этим согласны?

— Я считаю, что подобная позиция однобокая и основана на собственной выгоде. Есть в этом вопросе золотая середина, которая называется «здоровая конкуренция». Если мы ищем новые рынки сбыта для своего зерна, разве это плохо? Аграрии точно так же платят налоги, заработную плату, помогают развивать села.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

Поэтому нельзя однозначно говорить: экспорт зерна запретите, разрешите вывозить только готовую продукцию. Я за любые продажи, если они правильно, грамотно проработаны и пролоббированы со стороны государства.

Если зернопереработчики начнут блокировать различными способами вывоз зерна с Алтая, они тем самым будут тормозить производство товарного сырья для них самих. Очевидно, что различные запреты влекут за собой падение цен на внутреннем рынке, что ведет к стагнации всей отрасли растениеводства.

— Представим на минутку , что экспорт зерна из Алтайского края прекращен , вывозить можно только муку и крупу. Чем для аграриев это чревато?

— Это чревато тем, что на нашу землю придут китайцы. Не шучу. Местные производители в таких условиях работать попросту не будут.

Зерно. Элеватор. СС0

При этом я точно могу сказать: при стабильном спросе на нашу продукцию мы можем серьезно увеличить производство пшеницы. Технологии уже отработаны. Сейчас Алтайский край дает 4−5 млн тонн зерна, а может все 8 млн.

Пока такие объемы самим аграриям невыгодны.

— Есть мнение , что на нынешней ситуации зарабатывают только зернотрейдеры и крестьяне. А мукомолы имеют минимальную рентабельность. Это так?

— Я не считал чужую рентабельность, поэтому точно ответить не могу. Наше хозяйство экспортирует продукцию в Монголию через зернотрейдера, и я бы не сказал, что он зарабатывает на нас огромные деньги.

Зерно. Анна Зайкова

На самом деле такие компании проделывают большую работу. Я бы сам не взялся за экспорт из-за солидного багажа проблем, которые с ним связаны. Начиная от каких-то коррупционных моментов, заканчивая сбором огромного пакета документов. Мне с этим связываться неохота, поэтому я сознательно работаю с трейдерами, которые снимают с меня ряд обязанностей, оставляя больше сил и средств для работы на полях.

Учитывая, что зерновая кооперация в Алтайском крае не развита, приходится замещать ее зернотрейдерством. Я считаю, что это нормальная ситуация.

Что касается финансовой выгоды аграриев от экспорта, я бы не сказал, что она велика. Мы зарабатываем ровно на то, чтобы спокойно провести посевную и уборочную, прокормить семью и выплатить достойную зарплату своим работникам. Я не считаю, что в сельском хозяйстве в любой точке мира кто-то много зарабатывает.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

— В последнее время в Алтайский край начали заходить крупные федеральные компании , которые хотят строить у нас перевалочные пункты , чтобы вывозить сельхозпродукцию. На ваш взгляд , это нормальное явление или повод призадуматься?

— Если федеральная компания выступает как монополия — это, я считаю, повод призадуматься. Я против подобных структур.

У нас уже появлялись мысли об объединении производителей зерна с участием переработчиков. Но пока это только идеи, которые сложно воплотить в жизнь. Серьезной коллаборации у нас пока нет.

Сельское хозяйство. unsplash.com

«Внутреннее потребление у нас ограниченно»

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут полагает, что нынешние непростые времена как нельзя кстати подходят для того, чтобы мукомолам Алтая делать громкие заявления. Именно сейчас государство может их услышать.

— У алтайских мукомолов есть мнение , что государство лоббирует экспорт зерна , оставляя их отрасль на грани выживания. Вы с этим согласны?

— Я бы в данном вопросе выделил два главных момента. Во-первых, государство действительно лоббирует экспорт не только зерна, но и готовой продукции. И слава богу, что оно этим занимается. Все понимают, что расширить возможности отечественного производства можно только при условии стабильно растущего сбыта. Внутреннее потребление у нас ограниченно. Таким образом, экспорт становится единственным драйвером для агропромышленного комплекса.

Александр Корбут. agroinvestor.ru.

Лоббирование экспорта зерна — тема не новая. В свое время государство уже вводило специальные льготные тарифы, позволяющие вывозить сельхозпродукцию из отдаленных регионов, в том числе из Алтайского края. Это было сделано, чтобы поддержать доходность сельхозпроизводителей, дав им дополнительный канал сбыта.

Все мы прекрасно знаем, что внесение минеральных удобрений в Сибири в разы меньше, чем на юге страны, даже в Поволжье, потому что нет у аграриев стимула для производства. А стимул у них должен быть один — достойная цена.

Этот механизм в какой-то степени заменил зерновые интервенции, но оказался более дорогим. Надо признать, что масштаб экспорта зерна через порты оказался не сопоставимым с теми объемами, которые в этом сезоне отправляются автотранспортом в Казахстан. Вот здесь государство должно было реагировать жестче. Плодить коррупцию и теневой рынок даже для братского соседа — это неправильно.

Урожай. Поле с зерновыми. СС0

— Вы видите некую золотую середину , чтоб и зернопереработчики , и аграрии были довольны?

— Золотая середина когда-нибудь будет найдена, я уверен. Для Алтайского края сейчас, конечно, острее стоит вопрос экспорта муки. Кстати, вывоз зерна из нашего региона без поддержки государства в принципе не может быть эффективным: что до Китая, что до Новороссийска или до Санкт-Петербурга транспортное плечо такое, что оно съедает всю возможную прибыль.

А мука — продукт с добавленной стоимостью, хорошего качества и, что немаловажно, дающий возможность предприятиям работать. Но если завтра все перерабатывающие мощности Алтая будут загружены полностью, сами мукомолы взвоют и начнут требовать от государства выкупить муку. Стабильный экспорт данные проблемы снимает.

Алтайская мука продается в китайских магазинах Из архива редакции

Надо отдать должное алтайским переработчикам — они как могут работают с Китаем. Это сложно и дорого. Я полагаю, уже давно надо ставить конкретные вопросы перед государством. Везде декларируется, что Китай нам друг и брат, тогда давайте с ним говорить соответствующим образом, чтобы для России были выделены отдельные квоты и установлены принципы беспошлинной торговли. Тогда у мукомолов решатся все проблемы с рентабельностью.

— Государство готово за это взяться? Вопросы , я думаю , задаются , конкретных решений нет — вот в чем проблема.

— Как известно, под лежачий камень вода не течет. В свое время Алтайский край не мог вывезти муку за свои пределы из-за очень высоких тарифов. Российский зерновой союз совместно с рядом мукомольных компаний эту проблему локально, но решили.

Алтайская мука продается в китайских магазинах Из архива редакции

Если сейчас на фоне ковидной пандемии алтайские производители соберутся вместе и выскажут свою позицию, но не губернатору, а председателю правительства страны или президенту, тогда шансы есть. Сейчас идеальное время: столько глупостей происходит, так почему бы властям не сделать доброе дело.

Экспорт Алтайского края в 2019 году