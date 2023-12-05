"Думать по-другому": на барнаульском предприятии оценили возможности нацпроекта "Производительность труда"

Данная компания присоединилась к нацпроекту в 2019 году. Предприятие курировали эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК).

При поддержке ФЦК в качестве пилотного потока было выбрано производство панелей стеновых, доля от продажи которых занимает 23% в выручке предприятия. Основными направлениями оптимизации потока стали исключение операций, не приносящих ценности, повышение эффективности за счет оптимизации размещения оборудования и изменение системы внутрицехового планирования.

Федеральные эксперты в течение полугода сопровождали внедрение бережливых технологий на заводе, проводили обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства по стандартам ФЦК.

Основным результатом выполнения мероприятий нацпроекта стало повышение выработки в производственном потоке в 2,1 раза без увеличения численности персонала, а дополнительными эффектами – сокращение количества дефектов с 56 до 30 штук и повышение эффективности использования оборудования.

Помимо этого, уменьшилось количество дефектной продукции, требующей ремонта, и соответственно — время использования оборудования, привлекаемого с других операций для осуществления ремонта. Время протекания процесса сократилось с 16 до 6 дней.

Что касается экономического эффекта от внедрений инструментов бережливого производства, таких как производственный анализ и картирование, то он составил 80–100 млн рублей в год.

Я сам не верил в то, что можно поднять производительность, не меняя оборудования и без вложения инвестиций. И я был уверен, что на переналадку той системы, которая есть у нас на предприятии, уйдут годы. Благодарен экспертам ФЦК за работу по вовлечению в процесс и обучению наших сотрудников. За то, что они все «толкали» и помогали нам разбираться во всех инструментах бережливого производства. За время проекта у нас открылись глаза, произошли определенные изменения, которые помогли преодолеть сопротивление персонала, позволили выйти вперед и раскрыться молодым и перспективным сотрудникам. Хочу отметить, производительность в ходе проекта значительно поднялась, объем производства вырос. Но нам нельзя расслабляться и надо еще работать и работать. Я очень рад, что мы вовремя присоединились к проекту. Участие в нем заставляет выйти из зоны комфорта и начать думать по-другому, — поделился своими впечатлениями от реализации нацпроекта генеральный директор "БКЖБИ № 1" Кирилл Овсянников.

После завершения оптимизации пилотного потока на предприятии приняли решение тиражировать инструменты бережливого производства и на другие производственные потоки.

В результате этого на полигонах производственных цехов были размещены баннеры и плакаты, посвященные вопросам качества и культуры производственных процессов, внедрены инфоцентры, в арматурном цехе для своевременных перерывов размещены электронные часы с графиком рабочей смены, для пролетов формовочных цехов разработаны регламенты по качеству изготовления железобетонных изделий.

Кроме того, в формовочном цехе № 1 установлен монитор с возможностью доступа к актуальным чертежам производственных заказов.

Это позволит снизить количество ошибок в процессе производства изделий. А мастеру даст возможность оперативно получать информацию о выполнении производственного задания. Также на мониторе можно будет знакомится с производственными задачами на ближайшую неделю, — уточнил начальник отдела развития производственной системы Артем Асямолов.

Кроме того, в рамках реализации системы 5С на производстве и в офисе проводятся конкурсы организации рабочих мест инженерно-технического персонала, итоги которых подводятся ежемесячно и вручаются сувениры с символикой завода.

Также на предприятии проводится конкурс по бережливому производству и рационализаторским предложениям с ежеквартальным премированием отличившихся сотрудников и подразделений.

Развивает завод и систему наставничества — предприятием организуются и проводятся экскурсии как для школьников, так и для представителей регионального бизнеса, в том числе для других участников нацпроекта "Производительность труда" в Алтайском крае.