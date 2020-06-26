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Экономика

Душа в залоге. Оптимизм министра Гилева не взбодрил алтайских строителей

Строительный сектор Алтайского края нуждается в принятии срочных мер поддержки. В противном случае последствия экономического кризиса будут для него непреодолимыми — строить в перспективе будет некому и нечего. Такой получилась тональность отраслевого «круглого стола», который прошел 25 июня в Барнауле. На нем присутствовали все руководители всех ведущих стройорганизаций края и чиновники.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Мнение бизнеса. «Нужно бить тревогу»

В повестке «круглого стола» было семь вопросов. Но высказались эксперты, по сути, по шести — тема работы с эскроу-счетами затрагивает детали взаимоотношений конкретных компаний с конкретными банками, поэтому обсуждение подробностей финансирования не состоялось.

Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Дмитрия Лямзин

В целом о новой системе финансирования проектов руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов сказал просто и точно: «Сначала там приходится заложить душу… Нам нужно бить тревогу, изменять что-то». Иначе, считает Гатилов, когда придет время подводить итоги первых проектов со счетами эскроу, «этих строителей уже не будет».

По мнению Гатилова, необходимо как минимум, во-первых, снизить до 2% ставку по привлекаемым строителями кредитам; во-вторых, ввести поэтапное открытие счетов эскроу, что позволило бы компаниями сократить издержки.

Замначальника краевой инспекции строительного и жилищного надзора Ольга Дерявская сообщила, что в настоящее время в крае в разной степени готовности находятся 90 многоквартирных домов для дольщиков. Из них только 28 объектов возводятся в рамках проектной схемы финансирования.

В целом по Сибирскому федеральному округу на проекты с эскроу-счетами приходится 14% договоров долевого участия в строительстве — достаточно низкий показатель.

Мнение власти. Позитивные проценты

По мнению министра Алтайского края Ивана Гилева, подведомственная ему отрасль региональной экономики в условиях коронавируса «не остановилась», индустрия стройматериалов «работает в штатном режиме».

Иван Гилев.
Иван Гилев.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Министр отметил, что в течение апреля строительный рынок ожидаемо немного «просел» по количеству регистрируемых сделок. Но затем, в том числе благодаря принятым на государственном уровне мерам стимулирования рынка, ситуация стабилизировалась и «недостатка спроса на жилье сейчас нет», уверенно заявил Иван Гилев.

В Барнауле, добавил министр строительства, вообще наблюдается дефицит квартир, приобретаемых по государственным программам (детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья).

Цифры, озвученные Иваном Гилевым, должны были настроить всех участников «круглого стола» на оптимистичный лад. Так, в январе-мае объем выполненных работ и услуг в строительстве вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр полагает, что такой рост могла дать реализация строительных проектов с государственными инвестициями.

Хотя в перспективе Иван Гилев не исключает «просадку спроса» на рынке жилья из-за снижения платежеспособности населения.

«Сделать это нужно сейчас»

Саморегулируемую организацию «Алтайские строители» представляла ее гендиректор Зинаида Герасимович, которая больше известна на рынке как экс-руководитель застройщика «Барнаулкапстрой».

Зинаида Герасимович.
Зинаида Герасимович.
Анна Зайкова

По ее мнению, строительный сектор остро нуждается во включении в перечень отраслей наиболее пострадавших от коронавируса.

Сейчас, считает Герасимович, необходимо в оперативном порядке предпринять ряд действий на региональном уровне, начав с создания отраслевого координационного совета при правительстве Алтайского края.

В качестве требуемых мер поддержки строителей она назвала снижение ставки НДС, уменьшение размера страховых взносов до 15%, введение поэтапного раскрытия эскроу-счетов, упрощение процедуры регистрации прав собственности на объекты, продление сроков действующих договоров аренды земельных участков и др.

«Делать это надо сейчас, потом поддерживать будет некого», — согласилась с Гатиловым в оценках ситуации Зинаида Герасимович.

В Барнауле — полный ноль

Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края, не разделяет общий оптимизм министра Гилева. В частности, глава отраслевого объединения сообщил, с начала 2020 года в Барнауле властями не выдано ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов.

Александр Мишустин.
Александр Мишустин.
Анна Зайкова.

При этом понятно, что именно закладка новых строительных объектов является основой для дальнейшей динамики отрасли. В прошлые годы, напомнил Мишустин, в краевом центре ситуация была принципиально иная: в 2019 году выдано 26 разрешений на строительство жилых многоэтажек; в 2018-м — 61, в 2017-м — 28 разрешений.

«Эти объекты достроят. А что мы будем делать дальше? — спросил Мишустин. — В 2022 и 2023 годах?»

Министр Иван Гилев заявил, что его ведомство «готово стать площадкой», куда алтайские компании и объединении могут направлять свои заявления и предложения. По всей видимости, идея Герасимович о создании координационного совета стала первым пунктом в будущем списке.

Что еще интересного было на «кругом столе»

На стройке детсада.
На стройке детсада.
barnaul.org
  • «Круглый стол» посетил Антон Ворьбьев. Это его одно из первых публичных мероприятий в должности председателями комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, которую он занял несколько дней назад.
  • 24 млн рублей составил убыток строительной компании при строительстве детского сада по госконтракту стоимостью 134 млн рублей, рассказал один из руководителей.
  • На 11−13% подорожал товарный бетон для строительных компаний за прошедшую весну, кирпич — на 7%.
  • 5 объектов сегодня включены в краевой реестр проблемных строек многоквартирных домов. Самый «свежий» участник реестра — объект на ул. Шумакова, 21 в Барнауле, принадлежащий компании «Сентябрь», сообщила Ольга Дерявская из краевой инспекции стройнадзора.
  • 5,6 млрд рублей неустойки заплатили строительные компании России своим клиентам в 2019 году.
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