Душа в залоге. Оптимизм министра Гилева не взбодрил алтайских строителей

Строительный сектор Алтайского края нуждается в принятии срочных мер поддержки. В противном случае последствия экономического кризиса будут для него непреодолимыми — строить в перспективе будет некому и нечего. Такой получилась тональность отраслевого «круглого стола», который прошел 25 июня в Барнауле. На нем присутствовали все руководители всех ведущих стройорганизаций края и чиновники.

Мнение бизнеса. «Нужно бить тревогу»

В повестке «круглого стола» было семь вопросов. Но высказались эксперты, по сути, по шести — тема работы с эскроу-счетами затрагивает детали взаимоотношений конкретных компаний с конкретными банками, поэтому обсуждение подробностей финансирования не состоялось.

Юрий Гатилов. Дмитрия Лямзин

В целом о новой системе финансирования проектов руководитель компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов сказал просто и точно: «Сначала там приходится заложить душу… Нам нужно бить тревогу, изменять что-то». Иначе, считает Гатилов, когда придет время подводить итоги первых проектов со счетами эскроу, «этих строителей уже не будет».

По мнению Гатилова, необходимо как минимум, во-первых, снизить до 2% ставку по привлекаемым строителями кредитам; во-вторых, ввести поэтапное открытие счетов эскроу, что позволило бы компаниями сократить издержки.

Замначальника краевой инспекции строительного и жилищного надзора Ольга Дерявская сообщила, что в настоящее время в крае в разной степени готовности находятся 90 многоквартирных домов для дольщиков. Из них только 28 объектов возводятся в рамках проектной схемы финансирования.

В целом по Сибирскому федеральному округу на проекты с эскроу-счетами приходится 14% договоров долевого участия в строительстве — достаточно низкий показатель.

Мнение власти. Позитивные проценты

По мнению министра Алтайского края Ивана Гилева, подведомственная ему отрасль региональной экономики в условиях коронавируса «не остановилась», индустрия стройматериалов «работает в штатном режиме».

Иван Гилев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Министр отметил, что в течение апреля строительный рынок ожидаемо немного «просел» по количеству регистрируемых сделок. Но затем, в том числе благодаря принятым на государственном уровне мерам стимулирования рынка, ситуация стабилизировалась и «недостатка спроса на жилье сейчас нет», уверенно заявил Иван Гилев.

В Барнауле, добавил министр строительства, вообще наблюдается дефицит квартир, приобретаемых по государственным программам (детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья).

Цифры, озвученные Иваном Гилевым, должны были настроить всех участников «круглого стола» на оптимистичный лад. Так, в январе-мае объем выполненных работ и услуг в строительстве вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр полагает, что такой рост могла дать реализация строительных проектов с государственными инвестициями.

Хотя в перспективе Иван Гилев не исключает «просадку спроса» на рынке жилья из-за снижения платежеспособности населения.

«Сделать это нужно сейчас»

Саморегулируемую организацию «Алтайские строители» представляла ее гендиректор Зинаида Герасимович, которая больше известна на рынке как экс-руководитель застройщика «Барнаулкапстрой».

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова

По ее мнению, строительный сектор остро нуждается во включении в перечень отраслей наиболее пострадавших от коронавируса.

Сейчас, считает Герасимович, необходимо в оперативном порядке предпринять ряд действий на региональном уровне, начав с создания отраслевого координационного совета при правительстве Алтайского края.

В качестве требуемых мер поддержки строителей она назвала снижение ставки НДС, уменьшение размера страховых взносов до 15%, введение поэтапного раскрытия эскроу-счетов, упрощение процедуры регистрации прав собственности на объекты, продление сроков действующих договоров аренды земельных участков и др.

«Делать это надо сейчас, потом поддерживать будет некого», — согласилась с Гатиловым в оценках ситуации Зинаида Герасимович.

В Барнауле — полный ноль

Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края, не разделяет общий оптимизм министра Гилева. В частности, глава отраслевого объединения сообщил, с начала 2020 года в Барнауле властями не выдано ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

При этом понятно, что именно закладка новых строительных объектов является основой для дальнейшей динамики отрасли. В прошлые годы, напомнил Мишустин, в краевом центре ситуация была принципиально иная: в 2019 году выдано 26 разрешений на строительство жилых многоэтажек; в 2018-м — 61, в 2017-м — 28 разрешений.

«Эти объекты достроят. А что мы будем делать дальше? — спросил Мишустин. — В 2022 и 2023 годах?»

Министр Иван Гилев заявил, что его ведомство «готово стать площадкой», куда алтайские компании и объединении могут направлять свои заявления и предложения. По всей видимости, идея Герасимович о создании координационного совета стала первым пунктом в будущем списке.

Что еще интересного было на «кругом столе»

На стройке детсада. barnaul.org