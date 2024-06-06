6 июня
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Экономика

Два алтайских предприятия энергетического машиностроения присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Сразу два алтайских предприятия, профилирующихся на энергетическом машиностроении, приступили к реализации национального проекта «Производительность труда». Так, стартовые совещания состоялись на ООО «Завод модульный котельных «Энергия» и ООО «Энергостройдеталь – Бийский котельный завод».

Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.
Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.
Источник: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Экспертами Регионального центра компетенций совместно с участниками рабочих групп на данный момент проведен анализ производств и определены пилотные потоки.

В ближайшие шесть месяцев инструменты бережливого производства будут применены при оптимизации процессов производства модульных паровых котельных установок на ООО «Завод модульный котельных «Энергия» и коллекторов на ООО «Энергостройдеталь – Бийский котельный завод».

Представители Регионального центра компетенций и Министерства экономического развития Алтайского края рассказали сотрудникам предприятий о целях и задачах нацпроекта, а также подробно обсудили дальнейшую программу реализации проектов по улучшению производств.

Заводы приступят к оптимизации выбранных пилотных потоков, улучшению производственной системы, организации проектного офиса в самое ближайшее время.

Для сотрудников будет организовано обучение методам и инструментам бережливого производства. Дополнительно на каждом предприятии, будут подготовлены и сертифицированы инструкторы по бережливому производству — они обеспечат передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения активной работы с экспертами РЦК в рамках пилотного потока, — отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей.

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