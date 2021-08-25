Два крупных барнаульских завода обучили своих специалистов на «Фабрике процессов»

Представители ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» и ООО УК «АЗПИ» прошли тренинг на «Фабрике процессов» — оба предприятия являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Обучение состоялось 13 августа. Всего в тренинге принимали участие 20 специалистов разных уровней и профиля: от шлифовщиков-бригадиров до заместителей директора по производству.

В ходе учебно-производственного процесса команды осваивали инструменты бережливого производства и оптимизировали процессы через сокращение потерь.

Как рассказал тренер «Фабрики процессов» Дмитрий Сахаров, участники обучения проявили высокую степень интереса к процессу и остались довольны полученными результатами.

«Как показывает практика, от такого взаимодействия повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения», — подчеркивает тренер.

Справка

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов, во время которых сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен.

Проведение Фабрик процессов планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru