Два мобильных пункта весового контроля появятся в Барнауле в рамках нацпроекта

Два передвижных пункта весогабаритного контроля для грузовых автомобилей появятся в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Они призваны сыграть свою роль в сохранении уже отремонтированных дорог.

Речь об этом шла на выездном совещании по реализации нацпроекта, которое 13 июня провел глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Как рассказал руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин, весовой контроль необходим, чтобы не допускать превышения нагрузки на дорожное полотно. Дело в том, что именно большегрузные автомобили наносят дорогам наибольший вред.

За перегруз нарушители заплатят штраф. Весогабаритный контроль планируется ввести в июле текущего года.

Одна площадка для проведения весового и габаритного контроля уже обустроена по улице Понтонный мост, которую отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Два мобильных пункта весового контроля появятся в Барнауле. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Вторая площадка размещена в микрорайоне Затон около Обского моста. Дороги используются для доставки инертных материалов — песка и щебня: здесь проходит большой трафик грузовых автомобилей.

По словам главы города, весогабаритный контроль очень важен для сохранения барнаульских дорог. В местах, где проходит значительное количество большегрузов, обустроенные лаборатории будут замерять нагрузку на каждую ось автомобилей и контролировать, чтобы она не превышала нормативную.

Оператором весогабаритного контроля станет МБУ «Автодорстрой».

Два мобильных пункта весового контроля появятся в Барнауле. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Андрей Курышин,

руководитель МБУ «Автодорстрой»:

«Для запуска работы подготовлены все необходимые нормативные документы, сформировано расписание, сотрудники прошли обучение и стажировку. От КГКУ „Алтайавтодор“ получена передвижная весовая лаборатория на базе ГАЗ 2705. Также заключен контракт на поставку весовой лаборатории на базе автомобиля FOPD; ее поставка планируется до 24 июля».

Что касается выполнения дорожного ремонта в рамках нацпроекта, то по словам Вячеслава Франка, все работы идут согласно графикам. Ожидается, что после завершения строительного сезона нормативность автомобильных дорог в Барнауле увеличится до 73,4%.

Два мобильных пункта весового контроля появятся в Барнауле. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

«Барнаул участвует в национальном проекте „Безопасные качественные дороги“ с 2017 года и выполняет свои обязательства по всем показателям. На обустройство дорожной сети Барнаула по нацпроекту в этом году выделено 907,2 млн рублей из краевого и городского бюджетов. Большой объем работ в этом году проведут в пригороде: в посёлках Авиатор, Спутник».

Градоначальник поблагодарил губернатора Алтайского края Виктора Томенко и правительство региона за особое внимание к ремонту дорожной сети Барнаула.

В 2021 году в рамках дорожного нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обустроят 23 объекта. На 14 из них уже идут ремонтно-строительные работы. Кроме того, продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. Дорожники отремонтируют более 41 тысячи квадратных метров дорог и 18 тысяч квадратных метров тротуаров.