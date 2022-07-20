Два обанкротившихся завода на Алтае неожиданно подорожали и стали лакомым кусочком

Новая стоимость заводов в Барнауле и Бийске составляет 3,3 млрд и 1,04 млрд рублей соответственно. В июле 2020 года, когда оценку проводили в последний раз, активы, включая завод «Продимэкс» в Омске, были на 1,5 млрд дешевле.
Однако найти на них нового хозяина так и не удалось — торги дважды отменяли. Однако интерес к ним все-таки есть. Группы компаний «Благо», «Русагро» и «Содружество» заручились предварительным одобрением ФАС на приобретение активов банкротящегося холдинга. В группе «Эфко» сообщили «Коммерсант-Сибирь», что обнародованная в конце 2020 года позиция компании не изменилась — группа не исключает своего участия в торгах.
Эксперты издания полагают, что новый аукцион, если он будет объявлен, станет высок конкурентным.
Что сейчас происходит на заводах
Арендатором площадей маслоэкстакционных заводов по прежнему является федеральная компания «Благо». Ее исполнительный директор Сергей Бахонкин сообщил, что предприятие в Барнауле во втором квартале 2022 года было загружено на 95,4%. Продукция продается на российском рынке, а также экспортируется в Центральную Азию и Китай.
Маслоэкстракционный завод в Бийске еще в начале 2021 года арендатор законсервировал и использовал только для хранения сырья.
Что удалось продать
За почти пять лет, что длиться процедура банкротства «Юга Сибири», с молотка уже ушла часть активов бывшего агрохолдинга. Покупателем ребрихинского мелькомбината стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова.
Служебно-техническое здание площадью 568,7 квадратных метров, гаражи на 10 машин, склад, подъездные пути, канализацию, а также земельный участок в Камне-на-Оби за 8,2 млн рублей купил Покровский завод растительных масел из Белгородской области.