Два обанкротившихся завода на Алтае неожиданно подорожали и стали лакомым кусочком

Стоимость Барнаульского и Бийского маслоэкстракционных заводов, входивших в обанкротившийся холдинг «Юг Сибири», переоценили в сторону увеличения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый отчет экспертов. По данным издания, вокруг активов может развернуться нешуточная борьба.

Новая стоимость заводов в Барнауле и Бийске составляет 3,3 млрд и 1,04 млрд рублей соответственно. В июле 2020 года, когда оценку проводили в последний раз, активы, включая завод «Продимэкс» в Омске, были на 1,5 млрд дешевле.

Однако найти на них нового хозяина так и не удалось — торги дважды отменяли. Однако интерес к ним все-таки есть. Группы компаний «Благо», «Русагро» и «Содружество» заручились предварительным одобрением ФАС на приобретение активов банкротящегося холдинга. В группе «Эфко» сообщили «Коммерсант-Сибирь», что обнародованная в конце 2020 года позиция компании не изменилась — группа не исключает своего участия в торгах.

Эксперты издания полагают, что новый аукцион, если он будет объявлен, станет высок конкурентным.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Что сейчас происходит на заводах

Арендатором площадей маслоэкстакционных заводов по прежнему является федеральная компания «Благо». Ее исполнительный директор Сергей Бахонкин сообщил, что предприятие в Барнауле во втором квартале 2022 года было загружено на 95,4%. Продукция продается на российском рынке, а также экспортируется в Центральную Азию и Китай.

Маслоэкстракционный завод в Бийске еще в начале 2021 года арендатор законсервировал и использовал только для хранения сырья.

Что удалось продать

За почти пять лет, что длиться процедура банкротства «Юга Сибири», с молотка уже ушла часть активов бывшего агрохолдинга. Покупателем ребрихинского мелькомбината стала компания «Продинвест», входящая в бизнес-структуру аграрного предпринимателя Александра Бродникова.

Александр Бродников на открытии футбольного манежа «Темп» в Барнауле. Олег Богданов

Служебно-техническое здание площадью 568,7 квадратных метров, гаражи на 10 машин, склад, подъездные пути, канализацию, а также земельный участок в Камне-на-Оби за 8,2 млн рублей купил Покровский завод растительных масел из Белгородской области.