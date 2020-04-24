Два региона Сибири оценили свои потери от коронавируса в 38 млрд рублей

Доходы Новосибирской и Томской областей по итогам 2020 года могут значительно снизиться на фоне пандемии коронавируса.

Вице-губернатор Томской области Андрей Антонов подчеркнул, что доходы бюджета могут снизиться на треть, сообщает «Интерфакс-Россия».

«На данный момент при той ситуации, которая случилась, мы прогнозируем 25 млрд рублей выпадающих доходов. Это касается консолидированного бюджета. Сумма — порядка трети всех доходов», — сказал Антонов на заседании местной Законодательной думы.

Кроме того, по его словам, область увеличит расходы примерно на 14 млрд рублей в качестве мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

В Новосибирской области возможные бюджетные потери оценили в 13 млрд рублей. В связи с этим бюджет ожидают поправки, сообщает региональное Заксобрание.

«Бюджет должен быть переориентирован с инновационных задач на экономку заботы», — отметили в парламенте.

В виду сокращения доходов большая часть изменений связана с перераспределением бюджетных ассигнований, которые незаконтрактованы. Между тем, сбалансированность бюджетных решений у некоторых депутатов вызывает сомнение.