Две трети россиян не могут позволить себе новую одежду

Индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале 2018 года рухнул до 65 пунктов и подошел вплотную к «дну» кризиса периода 2016 года.

Так, с 19% до 23% возросла доля потребителей, заявивших об отсутствии свободных денег и вынужденных тратить все доходы только на базовые потребности.

До 32% (с 36%) упало количество тех, кто может позволить себе купить новую одежду и обувь, с 29% до 24% — тех, кто может разрешить себе развлечения.

Об экономии на этих расходах заявили 64% респондентов.

Сократилась — с 19% до 18% — и доля позитивно оценивающих перспективы на рынке труда на ближайшие полгода. Тех, кто ждет финансового благополучия, стало меньше на 1 процентный пункт (30%), а доля респондентов, готовых к тратам, увеличилась с 19% до 21%.

Индекс рассчитывает The Conference Board и Nielsen, пишет finanz. К пессимизму привели затянувшееся снижение доходов и неуверенность в перспективах на рынке труда, отметила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

В четвертом квартале на первый план вышли переживания из-за подорожания еды — количество таких ответов составило 35% (максимум с середины 2016 года), пишет «Росбалт». И более половины россиян экономят на продуктах.

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд.