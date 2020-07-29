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Экономика

Две трети россиян оказались обманутыми работодателями

65% соискателей, которые в данный момент ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального начальства. Об этом свидетельствуют данные мониторинга HeadHunter, пишут «Известия».

Бизнес. Компьютер. Работа.
Бизнес. Компьютер. Работа.
СС0

Чаще всего работодатель указывает в вакансии заработную плату выше реальной: на это пожаловался 61% респондентов. 53% соискателей сообщили о том, что заявленные обязанности отличаются от фактических.

Согласно исследованию hh.ru, об обмане со стороны работодателей чаще всего говорили соискатели, которые ищут работу в сфере госслужбы и НКО (78%), автомобильного бизнеса (78%) и административного персонала (75%).

Меньше всего работодатели обманывают начинающих студентов (53%), представителей IT-сферы (56%) и добывающей отрасли (56%).

Обман со стороны работодателей не новое явление. Так было всегда, но сейчас этот вопрос стоит более остро из-за высокого уровня безработицы. Самыми незащищенными сферами эксперты назвают торговлю, микро- и малый бизнес.

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