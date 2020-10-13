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13 октября 8°C
Экономика
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Двигатель экономики. Развитие барнаульской торговли в инфографике

Уровень развития торговли является одним из самых главных показателей экономической устойчивости городов. Иными словами — это двигатель любой экономики.

Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.

Altapress.ru рассказывает в инфографике о том, как сегодня в Барнауле обстоят дела в этой сфере и насколько населению краевой столицы доступны объекты торговли, общепита и бытового обслуживания.

Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие торговли в Барнауле.
Развитие торговли в Барнауле.
Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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