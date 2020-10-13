Двигатель экономики. Развитие барнаульской торговли в инфографике

Altapress.ru рассказывает в инфографике о том, как сегодня в Барнауле обстоят дела в этой сфере и насколько населению краевой столицы доступны объекты торговли, общепита и бытового обслуживания.

Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru. Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru. Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru. Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru. Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru. Развитие торговли в Барнауле. Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».