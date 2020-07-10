Ценам на нефть предрекли головокружительный рост

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки $100 за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль. Такой прогноз ряда экспертов опубликовала в четверг американская газета The Wall Street Journal.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», — приводит газета слова Тревора Вудса из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital. «Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — прогнозирует он.

Другие эксперты считают, что временное закрытие предприятий и почти полный паралич воздушных перевозок в мире из-за пандемии уже заложил тенденцию всеобщего снижения расходов и низких расценок на углеводородное сырье.

ТАСС ссылается на аналитик Кристиана Малека из банка JPMorgan, который заявил, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки или около 5% от уровня, предшествовавшего пандемии.

По мнению этого эксперта, потребуется инвестировать в добычу дополнительно $625 млрд к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. «Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно», — считает Малек.