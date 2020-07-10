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Экономика

Ценам на нефть предрекли головокружительный рост

Цены на нефть в ближайшие годы поднимутся выше отметки $100 за баррель ввиду сокращения ее добычи и снижения инвестиций в отрасль. Такой прогноз ряда экспертов опубликовала в четверг американская газета The Wall Street Journal.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Barta IV, CC BY 2.0, part from original.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», — приводит газета слова Тревора Вудса из базирующегося в штате Огайо хедж-фонда Northern Trace Capital. «Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — прогнозирует он.

Другие эксперты считают, что временное закрытие предприятий и почти полный паралич воздушных перевозок в мире из-за пандемии уже заложил тенденцию всеобщего снижения расходов и низких расценок на углеводородное сырье.

ТАСС ссылается на аналитик Кристиана Малека из банка JPMorgan, который заявил, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки или около 5% от уровня, предшествовавшего пандемии.

По мнению этого эксперта, потребуется инвестировать в добычу дополнительно $625 млрд к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. «Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно», — считает Малек.

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