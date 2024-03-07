Единогласно "за". Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании "Юг Сибири" 1 марта приняли важное решение. Речь идет о поручении конкурсному управляющему приостановить процедуры продажи имущества. Вероятнее всего, два крупных маслоэкстракционных завода, которые входили в состав обанкротившегося холдинга, перейдут нынешнему арендатору без торгов.

Реализацию имущества компании "Юг Сибири" приостановили на три месяца. В сообщении комитета кредиторов говорится, что связано это с подготовкой к заключению мирового соглашения в ходе конкурсного производства.

Члены комитета проголосовали за это решение единогласно. Других подробностей пока нет.

Что может быть дальше

Отметим, что в 2023 году компания "Благо", которая на протяжении последних лет на условиях аренды использовала маслоэкстракционные заводы в Барнауле и Бийске, выкупила у Промсвязьбанка права требования к структурам "Юга Сибири".

На барнаульском заводе "АгроСиб-Раздолье" "АгроСиб-Раздолье"

Эксперты полагали, что таким образом арендатор пытается взять контроль мощности должника, а также влиять на дальнейший процесс банкротства.

Нынешнее решение по "Югу Сибири", вероятнее всего, связано с нежеланием "Благо" доводить историю до открытых торгов, так как ранее еще несколько крупных федеральных компаний проявляли свой интерес к активам.

После заключения мирового соглашения история может развиваться двумя путями, считают специалисты по конкурсным процедурам.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

Инвестор либо переведет заводы под свой контроль в виде отступных, либо составит график платежей, по которым предприятия начнут выплачивать свой долг. Отметим, что подобные платежи в России не облагаются налогом.

Что известно о собственнике

В январе 2024 года стало известно, что компания "Благо" планирует реализовать в Алтайском крае крупный проект. Речь идет о строительстве завода по переработке маслосемян и элеваторного комплекса в Рубцовске.

Инвестор планирует вложить в это около 14 млрд рублей.

Что касается арендуемых заводов, то в 2023 году они переработали 333 тыс. тонн масличных (из них 63,2 тыс. тонн пришлись на рапс), что составило 84% от паспортных мощностей.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

В общей сложности произведено 128,8 тыс. тонн растительных масел, из которых 44,6% компания экспортировала в 12 стран мира.

"Капитальную модернизацию заводов в ближайшее время проводить не будем, но планируем точечные ремонтные работы и обновление оборудования, необходимого для эффективного функционирования производств", - сообщали altapress.ru в пресс-службе "Благо".

Самое важное - в нашем Telegram-канале