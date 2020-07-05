Единоросс предложил проверить, управляют ли Сбербанком иностранцы

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Якубовский направил письмо в ФСБ России директору Александру Бортникову с предложением проверить топ-менеджмент Сбербанка РФ на наличие двойного гражданства. Его возмущает тот факт, что главным банком страны могут управлять иностранцы.

Как пишет Lenta.ru, копию письма Якубовский разместил на своей страничке в Telegrame-канале. Он указывает, что весной правительство РФ выкупило контрольный пакет акций Сбербанка России. Однако на высокие должности в финансовой организации назначаются, возможно, люди с двойным гражданством. При этом конкретные факты с фамилиями Якубовский не указал.

В связи с тем, что ПАО Сбарбанк работает с правительственными структурами, министерствами и региональными администрациями, то не является ли присутствие иностранцев в управлении угрозой национальной безопасности, пишет Якубовский. Ведь они имеют доступ к персональным данным и информации о стратегических проектах.

Напомним, в начале 2020 года правительство выкупило акции крупнейшего банка страны, доведя свою долю до отметки 50% + 1 акция. Сумма сделки оценивается в 2.5 трлн рублей, по данным РБК.