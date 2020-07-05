Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
45

Единоросс предложил проверить, управляют ли Сбербанком иностранцы

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Якубовский направил письмо в ФСБ России директору Александру Бортникову с предложением проверить топ-менеджмент Сбербанка РФ на наличие двойного гражданства. Его возмущает тот факт, что главным банком страны могут управлять иностранцы.

Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.
Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.
ПАО Сбербанк.

Как пишет Lenta.ru, копию письма Якубовский разместил на своей страничке в Telegrame-канале. Он указывает, что весной правительство РФ выкупило контрольный пакет акций Сбербанка России. Однако на высокие должности в финансовой организации назначаются, возможно, люди с двойным гражданством. При этом конкретные факты с фамилиями Якубовский не указал.

В связи с тем, что ПАО Сбарбанк работает с правительственными структурами, министерствами и региональными администрациями, то не является ли присутствие иностранцев в управлении угрозой национальной безопасности, пишет Якубовский. Ведь они имеют доступ к персональным данным и информации о стратегических проектах.

Напомним, в начале 2020 года правительство выкупило акции крупнейшего банка страны, доведя свою долю до отметки 50% + 1 акция. Сумма сделки оценивается в 2.5 трлн рублей, по данным РБК.

  • Новости партий
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость