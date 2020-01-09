Единственный на Алтае спиртзавод вновь остановился на неопределенный срок

«Иткульский спиртзавод», находящийся в настоящий момент в стадии банкротства, в декабре прекратил выпуск продукции. Никаких предпосылок к тому, что предприятие вновь будет запущено, пока нет, сообщают его работники.

Зимой 2019 года производство водки запускали дважды — в ноябре и декабре. И каждый раз предприятие работало всего по недели. По словам сотрудников «Иткуля», сейчас нет запаса зерна для выпуска спирта, его закупом никто не занимается.

Ранее в СМИ со ссылкой на начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, проходила информация о том, что «Иткульский спиртзавод» продолжает функционировать.

Что происходит с персоналом?

По официальным данным, на предприятии числятся 284 сотрудника. Все они находятся в вынужденных отпусках в связи с тяжелым положением на заводе. Им выплачивают 2\3 окладной части заработной платы через службу судебных приставов.

23 января часть работников, которым еще осенью были вручены извещения о сокращении, могут оказаться на улице. Их дальнейшая судьба до сих пор не известна.

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

Как продвигается процедура банкротства?

По данным на начало декабря, финансовые требования к «Иткульскому спиртзаводу» предъявили шесть организаций. Самые крупные у банков: у Сбербанка — 512,3 млн рублей, у «Промсвязьбанка» — 134 млн.

Еще 391 млн рублей пытается взыскать с предприятия банк «Восточный Экспресс». Однако рассмотрение дела в Арбитражном суде пока приостановлено.

Иткульский спиртзавод. altairegion22.ru.

Сейчас на «Иткульском спиртзаводе» введена процедура наблюдения. Отчет временного управляющего заслушают 6 февраля.