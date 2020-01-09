Единственный на Алтае спиртзавод вновь остановился на неопределенный срок

Зимой 2019 года производство водки запускали дважды — в ноябре и декабре. И каждый раз предприятие работало всего по недели. По словам сотрудников «Иткуля», сейчас нет запаса зерна для выпуска спирта, его закупом никто не занимается.
Ранее в СМИ со ссылкой на начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, проходила информация о том, что «Иткульский спиртзавод» продолжает функционировать.
Что происходит с персоналом?
По официальным данным, на предприятии числятся 284 сотрудника. Все они находятся в вынужденных отпусках в связи с тяжелым положением на заводе. Им выплачивают 2\3 окладной части заработной платы через службу судебных приставов.
23 января часть работников, которым еще осенью были вручены извещения о сокращении, могут оказаться на улице. Их дальнейшая судьба до сих пор не известна.
Как продвигается процедура банкротства?
По данным на начало декабря, финансовые требования к «Иткульскому спиртзаводу» предъявили шесть организаций. Самые крупные у банков: у Сбербанка — 512,3 млн рублей, у «Промсвязьбанка» — 134 млн.
Еще 391 млн рублей пытается взыскать с предприятия банк «Восточный Экспресс». Однако рассмотрение дела в Арбитражном суде пока приостановлено.
Сейчас на «Иткульском спиртзаводе» введена процедура наблюдения. Отчет временного управляющего заслушают 6 февраля.