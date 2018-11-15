Алтайские власти передумали продавать тепличный комбинат «Индустриальный» и сменили там директора

Правительство Алтайского края решило снять тепличный комбинат «Индустриальный» с продажи. Соответствующее поставление губернатор Виктор Томенко подписал в конце октября. Тогда же пост предприятие покинул его многолетний руководитель Иван Зырянов. Он был ярым противником приватизации объекта.

Почему хотели приватизировать «Индустриальный»?

В прогнозный план приватизации на 2018−2020 годы «Индустриальный» внесли в марте. Тогда же в широком доступе появилась пояснительная записка за подписью министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, в которой говорилось, что предприятие находится в предкризисном состоянии.

Начиная с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую было направлено более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.

Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.

Из документа следует, что финансовое состояние предприятия оценивается как неустойчивое из-за постоянной нехватки собственных средств. Большую роль в этом плане играют старые теплицы, которые наносят предприятию существенный финансовый урон. При этом доля новых «прибыльных» теплиц в производственных мощностях комбината чуть меньше 50% (они занимают площадь в 11 га).

Мало того, авторы пояснительной записки поставили под вопрос возможность завершения крупного инвестпроекта на «Индустриальном», в который на начало 2017 года уже было вложено 148,5 млн рублей.

Планировалось, что за 3 года будет модернизировано 9 га старых теплиц и построено 4 га новых. Общая стоимость работ оценивалась более чем в 1 млрд рублей.

Почему отменили продажу?

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, решение об отмене приватизации комбината приняли из-за проблем с банками. После того, как «Индустриальный» был выставлен на продажу, начались проблемы с оформлением кредитов, необходимых для завершения крупного инвестпроекта.

Чтобы вести конструктивный диалог с банками, объект решили оставить в краевой собственности, полагают источники altapress.ru.

Эту версию подтвердили и в региональном минсельхозе. В ведомстве сообщили, что предприятие сейчас выращивает овощи на будущий год и продолжает реализацию инвестиционного проекта по модернизации теплиц.

Из сообщения минсельхоза Алтайского края:

Длительное нахождение предприятия в состоянии смены собственника могло негативно отразиться на предоставлении ему кредитных ресурсов банками. Учитывая то, что тепличный комбинат «Индустриальный» имеет важное значение для экономики региона, правительство решило исключить его из плана приватизации на 2018 — 2020 годы.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Кто будет руководить предприятием?

Как стало известно altapress.ru, в октябре предприятие покинул Иван Зырянов, возглавлявший его с 1996 года. До этого момента три месяца он находился на больничном.

Причину своего ухода Иван Зырянов комментировать не стал, сказав лишь, что теперь его пост занимает Сергей Федоренко, ранее работавший заместителем. В своей новой должности Федоренко еще не утвержден и носит статус и.о.

Сам же Иван Зырянов ранее выступал категорически против приватизации комбината и прихода на эту площадку «Сибирской генерирующей компании» и вполне мог на этой почве впасть в немилость.

Что будет с комбинатом дальше?

Еще в августе нынешнего года вице-губернатор Александр Лукьянов сообщил altapress.ru, в случае если на имущество объекта не найдется покупатель, оно останется в краевой собственности.

В барнаульской теплице. Дмитрий Кудрявцев

«Индустриальный» подготовил пакет документов на получение дополнительного кредитного транша. Средства пойдут на оборудование системой подсвечивания новой теплицы в 2 га. До конца года эти работы планируется завершить.