В Алтайском крае власти могут повторно выставить на продажу тепличный комбинат «Индустриальный»

Краевые власти продолжают искать инвестора, готового выкупить тепличный комбинат «Индустриальный» в Барнауле. Об этом 25 марта сообщил региональный министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, в бюджете нет средств на полную модернизацию предприятия.

По информации altapress.ru, в 2018 году тепличный комбинат свернул инвестиционную деятельность из-за проблем с привлечением кредитных средств. В итоге два гектара новых теплиц, которые должны были быть введены в «Индустриальном», так и не заработали.

В 2018 году предприятие сократило производство овощей. Мало того, регулярно возникают проблемы с долгами по заработной плате, ликвидировать которые краевые власти обещают в ближайшие два-три дня.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства:

Я считаю, что эффективным может быть только частный собственник, поэтому не долог тот час, когда предприятие будет вновь выставлено на продажу. Нам нужен инвестор.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Как сказал министр, предприятию требуются серьезные средства на модернизацию. Ранее весь проект оценивался более чем в 1 млрд рублей.

Почему не продали «Индустриальный»

Тепличный комбинат «Индустриальный» был включен в прогнозный план приватизации в 2018 году. В октябре того же года торги были отменены из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Начальная стоимость объекта тогда оценивалась в 1,3 млрд рублей.

Руководство «Сибирской генерирующей компании», которое ранее заявляло о своем интересе к предприятию, не стало комментировать отказ от своих планов по выкупу «Индустриального».

Позже постановлением губернатора Виктора Томенко предприятие исключили из плана приватизации.