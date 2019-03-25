В Алтайском крае власти могут повторно выставить на продажу тепличный комбинат «Индустриальный»

По информации altapress.ru, в 2018 году тепличный комбинат свернул инвестиционную деятельность из-за проблем с привлечением кредитных средств. В итоге два гектара новых теплиц, которые должны были быть введены в «Индустриальном», так и не заработали.
В 2018 году предприятие сократило производство овощей. Мало того, регулярно возникают проблемы с долгами по заработной плате, ликвидировать которые краевые власти обещают в ближайшие два-три дня.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства:
Я считаю, что эффективным может быть только частный собственник, поэтому не долог тот час, когда предприятие будет вновь выставлено на продажу. Нам нужен инвестор.
Как сказал министр, предприятию требуются серьезные средства на модернизацию. Ранее весь проект оценивался более чем в 1 млрд рублей.
Почему не продали «Индустриальный»
Тепличный комбинат «Индустриальный» был включен в прогнозный план приватизации в 2018 году. В октябре того же года торги были отменены из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Начальная стоимость объекта тогда оценивалась в 1,3 млрд рублей.
Руководство «Сибирской генерирующей компании», которое ранее заявляло о своем интересе к предприятию, не стало комментировать отказ от своих планов по выкупу «Индустриального».
Позже постановлением губернатора Виктора Томенко предприятие исключили из плана приватизации.