Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Единственное муниципального перевозчика в Рубцовске признали банкротом

Пассажирское автотранспортное предприятие Рубцовска, являющееся единственным муниципальным перевозчиком в городе, признали банкротом, сообщают «Вести 22».

Руль. Автобус.
Руль. Автобус.
СС0

Арбитражным судом в отношении ПАТП запущена процедура конкурсного производства. Отмечается, что конкурсный управляющий пришел к выводу о невозможности вернуть предприятию платежеспособность.

Что касается судьбы всех сотрудников муниципальной организации, то они будут уволены в течение двух месяцев. Речь идет о примерно 150 работниках.

Директор предприятия Алексей Ворошилов, говоря о банкротстве организации, отметил: «По всей видимости, администрация города в очередной раз смирилась с тем, что исчезнет предприятие, которому на сегодня 71 год. Мы остаёмся невостребованными на рынке пассажирских перевозок».

Он также подчеркнул, что в результате банкротства ПАТП пострадают жители города.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость