Единственное муниципального перевозчика в Рубцовске признали банкротом

Арбитражным судом в отношении ПАТП запущена процедура конкурсного производства. Отмечается, что конкурсный управляющий пришел к выводу о невозможности вернуть предприятию платежеспособность.

Что касается судьбы всех сотрудников муниципальной организации, то они будут уволены в течение двух месяцев. Речь идет о примерно 150 работниках.

Директор предприятия Алексей Ворошилов, говоря о банкротстве организации, отметил: «По всей видимости, администрация города в очередной раз смирилась с тем, что исчезнет предприятие, которому на сегодня 71 год. Мы остаёмся невостребованными на рынке пассажирских перевозок».

Он также подчеркнул, что в результате банкротства ПАТП пострадают жители города.