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Экономика

Экологический чистый алтайский биоматериал начали производить в Заринске

Сибирский фанерный комбинат (СФК), работающий на территории опережающего социально-экономического развития в Заринске, запустил 23 сентября линию производства березовых пеллетов.

Запуск производства топливных гранул (пеллет) в Заринске.
Запуск производства топливных гранул (пеллет) в Заринске.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Продукция изготавливается из древесных отходов. Березовые пеллеты отличаются большей плотностью и, соответственно, повышенной теплоотдачей, благодаря чему особенно ценятся на рынке.

Мощность производства составляет 1,5 тонны пеллетов в час, поэтому предприятие планирует перейти на четырехсменный график работы.

В год планируется производить 600 тысяч тонн пеллетов.

Сегодня на ООО «Сибирский фанерный комбинат» работает 220 сотрудников. В связи с запуском новой линии производства количество рабочих мест вырастет на 30 единиц.

Решение о запуске производства пеллетов было принято в конце 2019 года. СФК при поддержке Фонда развития моногородов в декабре прошлого года закупило необходимое оборудование из Германии, Китая и России. Монтаж и отладка техники осуществлялись уже в начале 2020 года.

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