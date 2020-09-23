Экологический чистый алтайский биоматериал начали производить в Заринске

Продукция изготавливается из древесных отходов. Березовые пеллеты отличаются большей плотностью и, соответственно, повышенной теплоотдачей, благодаря чему особенно ценятся на рынке.
Мощность производства составляет 1,5 тонны пеллетов в час, поэтому предприятие планирует перейти на четырехсменный график работы.
В год планируется производить 600 тысяч тонн пеллетов.
Сегодня на ООО «Сибирский фанерный комбинат» работает 220 сотрудников. В связи с запуском новой линии производства количество рабочих мест вырастет на 30 единиц.
Решение о запуске производства пеллетов было принято в конце 2019 года. СФК при поддержке Фонда развития моногородов в декабре прошлого года закупило необходимое оборудование из Германии, Китая и России. Монтаж и отладка техники осуществлялись уже в начале 2020 года.