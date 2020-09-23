Экологический чистый алтайский биоматериал начали производить в Заринске

Сибирский фанерный комбинат (СФК), работающий на территории опережающего социально-экономического развития в Заринске, запустил 23 сентября линию производства березовых пеллетов.

Продукция изготавливается из древесных отходов. Березовые пеллеты отличаются большей плотностью и, соответственно, повышенной теплоотдачей, благодаря чему особенно ценятся на рынке.

Мощность производства составляет 1,5 тонны пеллетов в час, поэтому предприятие планирует перейти на четырехсменный график работы.

В год планируется производить 600 тысяч тонн пеллетов.

Сегодня на ООО «Сибирский фанерный комбинат» работает 220 сотрудников. В связи с запуском новой линии производства количество рабочих мест вырастет на 30 единиц.

Решение о запуске производства пеллетов было принято в конце 2019 года. СФК при поддержке Фонда развития моногородов в декабре прошлого года закупило необходимое оборудование из Германии, Китая и России. Монтаж и отладка техники осуществлялись уже в начале 2020 года.