Экономический эффект нацпроекта «Производительность труда» превысил для бийского предприятия 30 млн рублей

Производственное объединение «Сибприбормаш», являющееся участником национального проекта «Производительность труда», только в 2023 году получило экономический эффект более 30 млн рублей от реализации трех проектов по повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции.

Компания является участником нацпроекта с 2022 года. Для оптимизации был выбран участок по изготовлению одного из основных изделий. Эксперты Регионального центра компетенций помогли сотрудникам изучить инструменты бережливого производства, выделить основные проблемы, оцифровать информацию, разработать план по внедрению улучшений.

В результате удалось на 19 % сократить время протекания процесса и на 6 % - расстояние перемещений, на 5 % увеличить общую выработку в потоке.

После завершения работ на пилотном участке инструменты бережливого производства применили на других направлениях. Так, специалисты предприятия организовали безостановочный выпуск продукции за счет внедрения «плавающих обедов» и многостаночного обслуживания оборудования.

Также в компании провели перестановку оборудования на участке механической доработки деталей, оптимизировали время продувки изделий до и после операции. Кроме того, была исключена ручная заточка сверл и внедрен инструмент быстрой переналадки на станке с ЧПУ.

В 2023 году экономический эффект от реализации трех проектов по повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции составил более 30 млн рублей.

На данный момент в отделе развития производственной системы работает 4 человека. И это не предел – ведь с каждым годом работы становится всё больше. Стоит добавить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, потому что прекрасно понимаем, один вопрос – внедрить, второй – постоянно поддерживать процесс и контролировать его. И, конечно же, наработанный опыт теперь необходимо развивать и применительно к другим изделиям, а производственную систему внедрять и развивать на всём предприятии, при содействии и тесном сотрудничестве всех без исключения структурных подразделений. Это основополагающая цель на ближайшие годы, – отмечают на предприятии, комментируя положительные результаты реализации нацпроекта.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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