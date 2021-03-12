Экономист из МГУ обнаружила большую несправедливость при распределении господдержки между регионами России

Дефицит консолидированных бюджетов регионов в 2020 году был равен 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. При этом есть очень большая разница в масштабах бюджетной помощи: одним регионам едва компенсировали упавшие доходы, другим полностью покрыли издержки от кризиса, пишет Lenta.