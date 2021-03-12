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Экономика

Экономист из МГУ обнаружила большую несправедливость при распределении господдержки между регионами России

Дефицит консолидированных бюджетов регионов в 2020 году был равен 676,6 млрд рублей, что стало рекордом с 2006 года. При этом есть очень большая разница в масштабах бюджетной помощи: одним регионам едва компенсировали упавшие доходы, другим полностью покрыли издержки от кризиса, пишет Lenta.

Деньги.
Деньги.
CCO.

Дефицитными в 2020 году оказались 57 из 85 субъектов. Сильнее всего пострадали регионы, которые работали на экспорт. Например, на Кузбассе дефицит бюджета составил 30% от собственных доходов региона). Нефтяные регионы, такие как Тюменская область, также попали в число наиболее пострадавших.

«Помогали всем, но кому-то больше, кому-то меньше. Деньги в виде дополнительных трансфертов субъектам выделены очень разные», — отметила профессор кафедры экономической и социальной географии России геофака МГУ Наталья Зубаревич. Профессор не смогла объяснить разницу в объемах поддержки регионов.

Например, Свердловская область потеряла 3,9 млрд рублей дохода, расходы увеличились на 51 млрд, ей было выделено дополнительно 39 млрд рублей.

Доходы Кемеровской области рухнули на 24 млрд рублей, расходы подскочили на 46 млрд, власти дали региону 31 млрд. Сахалинской области снизили поддержку на 6,8 млрд рублей.

Абсолютными лидерами по бюджетным вливаниям оказались Крым и Дагестан (увеличение поддержки на 33 и 43 млрд рублей соответственно).

Трансферты Московской области выросли на 51 млрд рублей, а Чечне — на 28. При этом дополнительные вливания в Крым в 28 раз превысили сумму потерянных им доходов, в Севастополь — в 76 раз.

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