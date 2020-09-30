Экономист объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту

Инвестор и экономический эксперт Ян Марчинский считает, что в ближайшее время не имеет смысла покупать валюту.

Эксперт уверен — при обмене люди потеряют деньги на комиссии.

«Поезд уже ушел для обычных физлиц. Сейчас уже нет смысла что-то докупать, потому что в обменниках, где будут менять большинство денег наши граждане, они просто на комиссии больше потеряют», — рассказал Марчинский в беседе с «Москвой 24».

Нынешний валютный рост характерен для конечной фазы роста курса, а затем произойдет откат назад, уверен эксперт.

После этого совсем не обязательно, что рынок будет вновь расти. Эксперт подчеркнул — стоит ожидать более благоприятных условий для покупки валюты.

Евро. СС0

Марчинский отметил, что если с покупкой валюты имеет смысл подождать, то продажей долларов и евро можно заняться уже сейчас, пишет News.ru. При этом не стоит менять всю валюту.

«После такого вертикального движения я бы часть прибыли зафиксировал, то есть перевел часть имеющейся валюты в рубли с целью в последующем ее откупить обратно по более низкому курсу», — отметил эксперт.

30 сентября Банк России повысил курс доллара до 79,68 рубля. Курс евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей.