27 июня
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Экономика

Экономист предсказал будущее курса валют в России

Финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что курс доллара и евро останется на прежнем уровне. Также он объяснил, с чем был связан субботний рост валют. Об этом сообщает Lenta.ru.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

На момент написания материала доллар на Московской бирже составляет 84 рубля, евро — 92.

Эксперт заявил, что после субботнего всплеска курсы доллара и евро скорректировались. Ожидается, что какое-то время валюта будет находиться на нынешнем уровне. При этом возможны небольшие колебания.

Григорьев объяснил, что уровень валют резко подскочил в субботу из-за мятежа ЧВК "Вагнер". По словам эксперта, у российский компаний и граждан есть привычка скупать иностранную валюту при любом обострении экономической или политической ситуации.

«Это никоим образом не связано ни с какими фундаментальными процессами в экономике, это просто страх неизвестности или страх того, что станет хуже, что доллар вырастет, и лучше купить его сейчас. То есть этот рост обусловлен событиями конца прошлой недели, более ничем», — объяснил он.

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