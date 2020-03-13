Экономист рассказал, что будет с рублем через два года

Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, сообщает РИА «Новости» .

Как отметил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф, стоимость нефти марки Brent после провала соглашения ОПЕК+ 6 марта в течение шести ближайших месяцев может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем постепенно вернется к уровню 60 долларов за баррель.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — говорится в обзоре Графа.

Аналитик уточняет, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года — до 61.

После распада сделки ОПЕК+ 6 марта нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла 35 долларов за баррель.

Сейчас стоимость барреля нефть колеблется у уровня в 32,7 доллара. К закрытию торгов четверга на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,9 рубля — до 74,85 рубля, в ходе торгов четверга доллар взлетал до 75,39 рубля.