Экономист рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить

Петроневич отметил, что курс рубля на торгах в понедельник, 11 апреля, снижался на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 17% годовых и смягчения ограничений на операции с валютой.

«В самом деле, ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, в условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений курс рубля мог продолжать укрепляться и далее, однако это не отвечало бы интересам российской экономики.

Избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях, указал Петроневич.

Кроме того, избыточное укрепление рубля на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение.