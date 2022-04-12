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Экономика

Экономист рассказал, почему укрепление рубля пришлось остановить

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич рассказал «Прайму» о причинах снижения курса рубля.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Петроневич отметил, что курс рубля на торгах в понедельник, 11 апреля, снижался на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 17% годовых и смягчения ограничений на операции с валютой.

«В самом деле, ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, в условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений курс рубля мог продолжать укрепляться и далее, однако это не отвечало бы интересам российской экономики.

Избыточное укрепление рубля сокращает доходы бюджета и эквивалент Фонда национального благосостояния в рублях, указал Петроневич.

Кроме того, избыточное укрепление рубля на фоне роста экспортных доходов ухудшает ситуацию в других секторах экономики и тормозит импортозамещение.

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