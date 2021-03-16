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Экономика

Экономист считает, что в России провалена программа инновации

Экономист Андрей Нечаев считает — реализация стратегии инновационного развития России, принятая в декабре 2011 году и рассчитанная до 2020 года, провалена.

В Барнауле открылась "Ярмарка инноваций".
В Барнауле открылась "Ярмарка инноваций".
Олег Богданов

«Стратегия инновационного развития и институты развития есть, а с инновациями и развитием не задалось <…> Даже добрый и лояльный Росстат пришел к выводу, что большинство ее целевых показателей так и не были достигнуты», — написал Нечаев на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, доля «инновационной продукции» на рынке остается на уровне 2011 года и составляет 6%, хотя по плану она должна была достигнуть к концу 2020 года 25%, пишет «Росбалт».

По итогам 9 месяцев 2020 года затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составили 1,16% ВВП при запланированных 3%, доля инновационных активных предприятий снизилась до 9,1% с 12,8% годом ранее, отметил экономист.

Нечаев добавил — в стране действуют около 40 федеральных институтов развития и еще примерно 200 региональных, по оценкам, с 2006 года эти институты получили из федерального бюджета до 3,6 трлн рублей.

В 2020 году запланированный объем финансирования стал рекордным и достиг 750 млрд рублей, что составило 0,7% ВВП и 3,8% расходов федерального бюджета. В ближайшие три года планируется выделение еще 655 млрд рублей.

По мнению экономиста, из-за крайне низкой эффективности гигантских вложений и бесполезности большинства инновационных институтов правительство недавно решило их реформировать. 8 институтов ликвидируют, остальные укрупнят или объединят.

«Боюсь, что при все нарастающем огосударствлении экономики, подавлении конкуренции и незащищенности частной собственности толку от этих реформ будет немного. Приходит на ум известная басня: а вы друзья как не садитесь…», — резюмировал экономист.

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