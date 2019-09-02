Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Экономист заявил, что у россиян могут конфисковать накопительную пенсию

Новая система выплат пенсионных накоплений приведет к отмене данных выплат, заявил старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Большинство граждан зарабатывает мало и не сможет получать выплату, которая формировалась из их дополнительных отчислений, напомнил эксперт, пишет ura.ru.

«Была система 2002 года. В ее рамках было объявлено — есть гарантированная часть и накопительная — то, что вы получаете, если легально получаете зарплату. Теперь речь идет о том, чтобы отказаться от этой накопительной части. Пока говорят, что мы из нее исключим тех, кто мало отчислял, но потом исключат всех», — уверен Жаворонков.

По словам Жаворонкова, эта политика грозит полным отказом от накопительной части пенсий и переводом ее в баллы «по неизвестному курсу».

«Они хотят конфисковать часть накопительной пенсии. Они уже конфисковали ее ежегодные начисления с 2014 года, но теперь подбираются к конфискации накоплений, которые существовали у людей до моратория», — сказал экономист.

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил единовременно выплачивать накопительную часть пенсии тем, у кого эта часть выплат будет ниже 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей, напоминает «Национальная служба новостей».

Заморозка накопительных пенсий сэкономила государству 2 трлн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость