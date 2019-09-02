Экономист заявил, что у россиян могут конфисковать накопительную пенсию

Большинство граждан зарабатывает мало и не сможет получать выплату, которая формировалась из их дополнительных отчислений, напомнил эксперт, пишет ura.ru.

«Была система 2002 года. В ее рамках было объявлено — есть гарантированная часть и накопительная — то, что вы получаете, если легально получаете зарплату. Теперь речь идет о том, чтобы отказаться от этой накопительной части. Пока говорят, что мы из нее исключим тех, кто мало отчислял, но потом исключат всех», — уверен Жаворонков.

По словам Жаворонкова, эта политика грозит полным отказом от накопительной части пенсий и переводом ее в баллы «по неизвестному курсу».

«Они хотят конфисковать часть накопительной пенсии. Они уже конфисковали ее ежегодные начисления с 2014 года, но теперь подбираются к конфискации накоплений, которые существовали у людей до моратория», — сказал экономист.

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил единовременно выплачивать накопительную часть пенсии тем, у кого эта часть выплат будет ниже 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей, напоминает «Национальная служба новостей».

Заморозка накопительных пенсий сэкономила государству 2 трлн рублей.