Экономисты подсчитали, что большинство россиян не смогут «заработать» достойную пенсию в старости

Россияне должны сейчас получать по 100 тысяч рублей, чтобы заработать на безбедную старость — к такому выводу пришли российские экономисты, сообщило «ФедералПрес».

Согласно постановлению правительства РФ, в 2020 году минимальный размер зарплаты для страховых отчислений в ПФР будет начинаться от МРОТ — 11 833 рублей.

Россияне, чей месячный заработок равен или чуть превышает прожиточный минимум физически не смогут заработать себе на достойную пенсию, сказала профессор Московского юридического университета им. Кутафина Эльвира Тучкова. Так как с индексацией каждый год накапливается все меньше пенсионных баллов. Например, при ежемесячном заработке в 20 тыс. рублей гражданин ежегодно зарабатывает всего два балла, которые равны 200 рублям в счет будущей пенсии.

«Но если доход россиянина не будет расти, то даже эти два балла не будут начисляться», — пояснила Тучкова.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева добавила, чтобы заработать максимальное количество баллов за год, нужно иметь высокий заработок. В 2019 году нужно получать зарплату не меньше 96 тыс. рублей в месяц, а в следующем уже 107 тыс. рублей в месяц. Тогда количество баллов будет достигать 10.