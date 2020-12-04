Экономисты подсчитали, как долго россияне будут восстанавливать свои доходы

Известно, что по итогам «ковидного» года реальные располагаемые доходы россиян (доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) упали на 5%. В 2021-м стоит ждать восстановления только на 2% в лучшем случае, считают экономисты.
По словам Наталии Орловой, предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет: более того, его будет тормозить подавленная экономическая активность.
Ранее altapress.ru сообщал, что во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году.