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Экономика

Экономисты подсчитали, как долго россияне будут восстанавливать свои доходы

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предполагает, что сроки восстановления реальных располагаемых доходов россиян могут затянуться. После обвала в 2020 году полного восстановления не стоит ждать раньше чем через два года, цитирует эксперта РБК.

Зарплата.
Зарплата.
unsplash.com

Известно, что по итогам «ковидного» года реальные располагаемые доходы россиян (доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) упали на 5%. В 2021-м стоит ждать восстановления только на 2% в лучшем случае, считают экономисты.

По словам Наталии Орловой, предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет: более того, его будет тормозить подавленная экономическая активность.

Ранее altapress.ru сообщал, что во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году.

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