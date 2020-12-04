Экономисты подсчитали, как долго россияне будут восстанавливать свои доходы

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова предполагает, что сроки восстановления реальных располагаемых доходов россиян могут затянуться. После обвала в 2020 году полного восстановления не стоит ждать раньше чем через два года, цитирует эксперта РБК.

Известно, что по итогам «ковидного» года реальные располагаемые доходы россиян (доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) упали на 5%. В 2021-м стоит ждать восстановления только на 2% в лучшем случае, считают экономисты.

По словам Наталии Орловой, предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет: более того, его будет тормозить подавленная экономическая активность.

Ранее altapress.ru сообщал, что во втором квартале текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8%. В последний раз доходы падали сильнее — на 10% — только в 1999 году.