Экономисты рассказали, что будет с курсом рубля в 2020 году

Российские экономисты высказались о перспективах рубля в 2020 году. Национальной валюте прогнозируют стабильность как минимум в первой половине следующего года, сообщает « Эхо Москвы » со ссылкой на РБК .

Отмечается, что курс, вероятнее всего, сохранится на уровне 65-ти рублей за доллар.

Во втором полугодии не исключено, что валюта РФ может попасть в неприятности из-за новых санкций и президентских выборов в США.

Ударить по курсу рубля также способно возобновление торговой войны между США и Китаем.

Также стабильность российской валюты будет напрямую зависеть и от цен на нефть. Чем они выше — тем лучше для рубля.

Кроме того, экономисты отмечают, что рубль в 2019 году не смог отыграть прошлогодний обвал, когда опустился больше чем на 20%.