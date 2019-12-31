Экономисты рассказали, что будет с курсом рубля в 2020 году

Отмечается, что курс, вероятнее всего, сохранится на уровне 65-ти рублей за доллар.
Во втором полугодии не исключено, что валюта РФ может попасть в неприятности из-за новых санкций и президентских выборов в США.
Ударить по курсу рубля также способно возобновление торговой войны между США и Китаем.
Также стабильность российской валюты будет напрямую зависеть и от цен на нефть. Чем они выше — тем лучше для рубля.
Кроме того, экономисты отмечают, что рубль в 2019 году не смог отыграть прошлогодний обвал, когда опустился больше чем на 20%.