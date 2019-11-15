Экономисты составили прогноз соотношения зарплат и пенсий до 2050 года

Он представляет собой соотношение пенсии и зарплаты в последний год работы. Согласно данным ученых, показатель будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации пенсий, но после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами он начнет сокращаться, пишет РБК.

Эксперты конкретизировали прогноз для четырех групп пенсионеров: получавших зарплату на уровне МРОТ, среднюю зарплату, медианную зарплату и высокую <вдвое выше средней>.

Согласно оценкам экономистов, сейчас коэффициент замещения тем выше, чем меньше была заработная плата: к 2018 году пенсия составляла около 74% зарплаты у получателей МРОТ, 42% — у получателей медианной зарплаты, 35% — у получателей средней зарплаты, 22% — у получателей высоких зарплат, пишет znak.com.

В основном это обеспечивалось за счет страховой пенсии.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

И в ближайшие пять лет коэффициент для всех четырех сценариев будет расти за счет превышающей прогнозную инфляцию индексации страховых пенсий, закрепленной в законе о пенсионной реформе.

Перемена

Однако с 2025 года ситуация изменится, при чем не равномерно. К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, для средних зарплат показатель не изменится, для медианных сократится до 39%, а для высоких — возрастет до 31%.

К тому же, экономисты считают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат, а эффект от повышения пенсионного возраста начнет нивелироваться.