Экс-директор скандально известной строительной компании признан банкротом

Бывший директор и соучредитель барнаульской строительной компании «Альфа-Инвест» Игорь Алферов признан банкротом. Несостоятельной признана также его супруга и второй соучредитель этой компании Любовь Алферова. В 2010 году «Альфа-Инвест» заморозила строительство нескольких высоток в Барнауле, которые удалось завершить уже без участия строителя.

Должники-«миллионеры»

Супруги Игорь и Любовь Алферовы подали заявления в арбитраж о признании их несостоятельными в апреле 2018 года. Согласно материалам дела, Алферов должен кредиторам 249 млн рублей.

Среди кредиторов Алферова — Сбербанк (59,6 млн), компания «ЭОС» (по кредиту банка ВТБ24, долг 14 млн), «Барнаулкапстрой» (127 млн) и служба судебных приставов (исполнительский сбор 47 млн). Долги кредитным учреждениям связаны с его поручительством по кредитам.

У Алферова есть участок в Калманском районе и там же — недостроенная лыжная база площадью всего 5 кв. метров. Сам он работает директором проектного бюро «Пятое Измерение», получает зарплату в 7 тыс. рублей и пенсию в 17,5 тыс.

Его супруга Любовь Алферова должна фирме «ЭОС» (по договору поручительства по кредиту перед ВТБ24) 15 млн рублей, а приставам около 1 млн. Какого-либо имущества у нее в собственности нет, Она не работает и, как супруг, получает пенсию (15,5 тыс).

3 июня суд признал обоих банкротами и ввел процедуру реализации имущества. Финансовый управляющий — Александр Генералов.

Чем известен Игорь Алферов

Игорь и Любовь Алферовы — соучредители компании «Альфа-Инвест». По данным портала «За честный бизнес», она зарегистрирована в 2000 году в Барнауле. Алферов был ее гендиректором. В 2008 году его избрали депутатом Барнаульской гордумы от «Единой России». Он шесть раз был признан директором года в Алтайском крае.

К 2010 году его компания «Альфа-Инвест», возводившая в Барнауле три многоэтажных жилых дома (на Павловском тракте, 203 и 221 и ул. Пионеров, 1), заморозила строительство. Наиболее популярное в СМИ объяснение — ей помешал мировой финансовый кризис, из-за изменившихся условий компания не смогла вернуть кредиты,. Тогда же сообщалось: Алферов лично должен банкам около 600 млн рублей, но имущества у него нет.

Покупатели жилья в недостроенных домах проводили пикеты. В итоге объекты передали другим застройщикам — завершить их удалось только в 2014—2015 годах. А компания «Альфа-Инвест» признана банкротом и в 2015 году была ликвидирована.

Руководители строительных компаний в крае уже не раз признавались банкротами — во всех случаях их несостоятельность была связана с поручительством по кредитам юрлиц. Среди тех, кто прошел или еще проходит процедуру — шесть членов семьи Владимира Мудрика (компания «Горизонт»), а в дальнейшем и Сергей Мудрик.