Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о деятельности Алтайского кластера аграрного машиностроения

14 и 15 июля на сайте altapress.ru состоится уникальный отраслевой онлайн-форум «Алтай Агро 2020» . В течение двух дней признанные специалисты в области сельского хозяйства и АПК представят свои доклады по различным темам. Одним из экспертов является директор Алтайского кластера аграрного машиностроения (АКАМ) Сергей Государкин. Он расскажет о том, как высокопроизводительная техника для сельчан, которая производится в крае, доказывает свою конкурентоспособность.

Алтайский кластер аграрного машиностроения был создан в 2009 году по инициативе тогдашнего губернатора края Александра Карлина. Более чем за десять лет, которые прошли с момента первого заседания рабочей группы АКАМ, алтайское объединение сельхозмашиностроителей стало одним из крупнейших в сибирском регионе. Сегодня в него входят 30 предприятий, которые за год выпускают около 3000 единиц сельхозтехники.

В своем выступлении Сергей Государкин представит не только историю уникального кластера. Значительная часть его доклада посвящена современному этапу развития АКАМ. Он подробно расскажет о сегодняшних участниках объединения и принципах их взаимодействия. Эксперт представит систему выпускаемых машин в земледелии Алтайского края, а также специально созданный научно-консультативный центр.

Сергей Государкин подробно остановится и на теме испытаний техники и взаимодействию с МИС, ответит на вопросы по сервисное сопровождение.

Зарегистрироваться на форум «Алтай Агро 2020», узнать его программу и задать вопросы эксперту можно уже сейчас.