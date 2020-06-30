Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о достижениях в селекции зерновых культур на Алтае

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет уникальная отраслевая онлайн-конференция «Алтай Агро 2020». В течение двух дней признанные эксперты сельского хозяйства и АПК представят в своих докладах новейшие достижение в сфере агронауки и предпринимательства. Одним из выступающих является Николай Коробейников, руководитель селекционного центра «Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий». Он на форуме расскажет о селекции зерновых культур на Алтае.

Эксперт на современных примерах покажет значимость правильной селекции зерновых. Например, в 1960−70 годы была совершена «зеленая революция» в странах Юго-Восточной Азии, когда урожайность пшеницы в ряде стран была увеличена вдвое. Этого удалось добиться путем снижения высоты растения, кардинального повышения устойчивости к полеганию и болезням. Николай Коробейников Значительное внимание в своем докладе Николай Коробейников уделит тем проблемам, с которыми сталкиваются алтайские селекционеры. А им есть чем гордиться и что показать. За последние 20 лет на Алтае вывели: 18 сортов мягкой пшеницы (не считая сорта выведенные совместно с коллегами из Казахстана), 8 сортов твердой пшеницы, 3 сорта озимой пшеницы, 9 сортов ячменя и 6 сортов овса. Сегодня в целом насчитывается 44 сорта зерновых культур, которые высеваются только в Алтайском крае на общей площади около 2 млн га. При этом сорта Алтайского селекцентра востребованы во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, а также в Монголии и Казахстане. Николай Коробейников также поведает о сотрудничестве с селекционерами из Германии. На протяжении 15 лет идет взаимодействие с селекционной фирмой «Штрубе», в результате чего Алтайский край получил доступ к современным западно-европейским сортам «Тибальт», «Гамлет», «Гранус» и другим. Также экспертом будут представлены новые сорта озимой пшеницы, твердой пшеницы, ячменя, овса и т.д. Зарегистрироваться на онлайн-конференцию и задать свои вопросы экспертам можно уже сейчас на этой странице. Больше информации от ведущих экспертов агропромышленного комплекса — на форуме «Алтай Агро 2020». Регистрируйтесь на сайте altai-agro.ru. Участие бесплатное.