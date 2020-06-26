Эксперт «Алтай Агро 2020» расскажет о новейших посевных комплексах

14 и 15 июля на сайте altapress.ru состоится уникальный отраслевой форум «Алтай Агро 2020» В течение двух дней ведущие специалисты агропромышленного рынка ф формате онлайн-конференции будут делиться своим опытом и разработками. Один из экспертов — главный конструктор компании «Агроцентр» Юрий Максимов — представит новые подходы в организации производства посевных комплексов FeatAgro.

Юрий Максимов

В своем выступлении Юрий Максимов затронет темы использования современных технологий и подходы в производстве комплексов FeatAgo. Он расскажет о возможностях обновления парка сельхозтехники, в том числе с использованием госпрограмм. Значительное внимание в выступлении будет уделено защите интеллектуальной собственности и импортозамещению в сельхозмашиностроении.

Напомним, алтайская компания «Агроцентр» активно развивает производство комбинированных посевных комплексов, используя современные конструктивные и технологические решения. Обладая рядом современных технологий — станочный парк с ЧПУ, лазерный раскрой металлопроката, обитаемые дробеструйные камеры, закалка в полимерных средах, производство рукавов высокого давления и другие — в компании добиваются высокого качества производимого КПК.

«Для создания качественных посевных комплексов мы регулярно расширяем и обновляем парк производственного оборудования, активно участвуем в федеральных и краевых программах софинансирования, что позволяет быстрее проводить модернизацию производства. Только за последние два года мы приобрели семь высокопроизводительных единиц оборудования по государственным программам: такие как дробеструйная и покрасочная камеры, металлообрабатывающие станки с ЧПУ», — рассказал Юрий Максимов.

При этом уже на протяжении шести лет «Агроцентр» активно занимается импортозамещением. Это выражается в том, что ряд импортных высокотехнологичных узлов были со временем заменены узлами собственного или российского производства.

«При этом мы ведем постоянную работу по модернизации, получая обратную связь от наших клиентов и дилерской сети, мы совершенствуем наше изделие и стремимся опередить мировую индустрию сельхозмашиностроения», — отметил эксперт.

Зарегистрироваться на форму и задать вопрос Юрию Максимову можно уже сейчас на странице конференции.